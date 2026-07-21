Red Bull Dance Your Style в Астане: жара, энергия и более 50 танцоров на набережной

18 июля на набережной Астаны прошла квалификация Red Bull Dance Your Style, собравшая более 50 танцоров и свыше 1 000 зрителей в течение всего дня.

Событие превратило городское пространство в большую танцевальную площадку, где решали не судьи, а публика, а каждый баттл становился отдельной историей, полной импровизации, характера и реакции зрителей.

Red Bull Dance Your Style – это международный формат уличных баттлов "один на один", в котором участники выходят под неожиданные треки и должны убедить зрителей не только техникой, но и харизмой, музыкальностью и умением работать с залом. Именно такой формат снова доказал, что танец здесь – это не только соревнование, но и живой диалог между артистом и аудиторией.

Особую атмосферу событию задали специальные гости – группа ALPHA, чье появление стало одним из ярких моментов дня и порадовало столичных фанатов. Их участие стало логичным акцентом в событии, где музыка, движение и зрительская реакция были одинаково важны.

Фото: Ринат Дермер

По итогам квалификации путевки в национальный финал в Караганде получили два победителя – Bauka_Seifullin и n1kodeus. Оба танцора отметили высокий уровень соперников, сильную музыку и особую атмосферу дня, несмотря на жаркую погоду.

Bauka_Seifullin признался, что квалификация прошла для него очень мощно.

"Сегодня все прошло круто, очень классная атмосфера, было много людей, музыка меня тоже порадовала, классные бэнгеры ставили. Единственное, что было немного жарко, но это еще один челлендж для всех нас. Если ты поедешь на мировой финал, там тоже может быть жара, поэтому нужно быть ко всему готовым".

Фото: Ринат Дермер

Он также отметил, что уровень участников был очень высоким.

"Сегодня вообще все участники были на хорошем уровне, и у каждого был свой стиль, характер и энергетика. Было очень круто: все хотели выиграть, никто не хотел проигрывать, и это было очевидно". "Для меня танец – это большая часть жизни. Это мотивация, спорт, вдохновение и классная коммуникация с людьми. Это культура, которую нужно познавать изнутри".

Говоря о формате, где победителя выбирают зрители, он добавил:

"Это очень крутой челлендж для профессионального танцора – умеет ли он танцевать на публику, может ли передать энергию людям, которые вообще не танцуют. Если это удается, значит, человек прошел этот челлендж".

Второй победитель, n1kodeus, тоже подчеркнул сильную организацию и непростую конкуренцию.

"Я ощущал себя плохо из-за жары, но когда выходил на сцену, было вообще классно. Сцена классная, организация на высшем уровне, мне все понравилось".

Фото: Ринат Дермер

Он отметил, что все баттлы были очень сильными.

"Очень сильные соперники, мне до сих пор не верится, что я выиграл". По словам танцора, формат Red Bull Dance Your Style особенно близок ему именно благодаря живому контакту между соперниками и зрителями: "Танцор не просто танцует, он общается с соперником и со зрителями, делает какие-то локальные штуки, мемчики, прикольные вещи. Из-за этого идет еще более сильный эмоциональный обмен".

Ожидания от национального финала в Караганде у него простые и честные.

"Я хочу увидеть просто мясо, чтобы там все танцоры себя не сдерживали, чтобы погода располагала и все сделали шоу прям на уровне". "Благодаря таким событиям нас больше узнают как страну. У нас очень много сильных танцоров, и Казахстан очень хорошо представлен в разных стилях", – поделился танцор.

В течение всего дня на набережной более 1 000 зрителей стали частью происходящего – именно они выбирали сильнейших в каждом баттле, создавая ту самую атмосферу, ради которой Red Bull Dance Your Style каждый раз собирает полные площадки.

Фото: Ринат Дермер

Следующая квалификация пройдет 8 августа в Алматы, а регистрация на участие открыта на сайте мероприятия. Лучшие танцоры продолжат путь к национальному финалу в Караганде, где 30 августа определится победитель сезона. Победитель же представить Казахстан на мировом финале в Цюррихе, Швейцария этой осенью.

Партнерский материал