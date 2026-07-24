После смерти отца и госпитализации МакSим отменила концерт в Казахстане

Известная российская исполнительница Марина Абросимова, более известная как МакSим, отменила гастроли в Павлодар. Ее выступление на концерте в честь Дня города 25 июля 2026 года не состоится из-за госпитализации, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 24 июля из публикации городского акимата.

"К сожалению, один из заявленных хедлайнеров вечера – певица МакSим – вчера была госпитализирована и по состоянию здоровья не сможет приехать в Павлодар и выступить на праздничном концерте". Пресс-служба акимата Павлодара

Ее место, как уточнили в ведомстве, займут Светлана Лобода и Миша Марвин.

Позднее об отмене рассказала сама исполнительница хита "Знаешь ли ты" на странице в Instagram.

"С огромным сожалением вынуждена сообщить, что мой концерт, который должен был пройти 25 июля в Павлодаре, не состоится". МакSим

Далее артистка подробно раскрыла причины.

"Несколько дней назад в моей семье произошло большое горе – ушел из жизни мой отец. Сейчас я переживаю очень тяжелый период. На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение. К сожалению, врачи запретили мне перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния. Поэтому, как бы мне ни хотелось быть с вами, сейчас я вынуждена отменить концерт. Мне искренне жаль, что мы не сможем встретиться в этот день. Спасибо каждому за понимание, поддержку и уважение к моему состоянию". МакSим

Отец артистки скончался 19 июля 2026 года после 14 лет борьбы с онкологическим заболеванием (рак четвертой стадии).

6 июля 2026 года МакSим рассказывала, что ее книга "Другая реальность" не выйдет в свет. По словам именитой артистки, это произошло из-за звонка "больших дядей" в издательство.