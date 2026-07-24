Казахстанцы смогут чаще летать в один из самых популярных городов Китая

Сегодня, 24 июля 2026 года, авиакомпания Air Astana объявила своим пассажирам приятную новость об увеличении рейсов в один из самых популярных городов Китая. Речь – о Гуанчжоу, сообщает Zakon.kz.

Так, из распространенного в пятницу релиза следует, что Air Astana открывает продажу билетов на дополнительные рейсы в Гуанчжоу из Алматы и Астаны:

С 22 августа авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю из Астаны.

авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю из Астаны. С 1 сентября рейсы из Алматы станут ежедневными, предоставляя еще больше возможностей для удобного планирования путешествий.

Гуанчжоу – динамичный мегаполис на юге Китая, известный своей богатой историей, современной архитектурой и статусом одного из ведущих деловых центров Азии. Отсюда удобно спланировать свое путешествие в другие города Китая.

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20 июля 2026 года стало известно, когда запустят прямые авиарейсы между Астаной и Шанхаем.