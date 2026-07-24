Казахстанцы смогут чаще летать в один из самых популярных городов Китая
Фото: pixabay
Сегодня, 24 июля 2026 года, авиакомпания Air Astana объявила своим пассажирам приятную новость об увеличении рейсов в один из самых популярных городов Китая. Речь – о Гуанчжоу, сообщает Zakon.kz.
Так, из распространенного в пятницу релиза следует, что Air Astana открывает продажу билетов на дополнительные рейсы в Гуанчжоу из Алматы и Астаны:
- С 22 августа авиакомпания будет выполнять три рейса в неделю из Астаны.
- С 1 сентября рейсы из Алматы станут ежедневными, предоставляя еще больше возможностей для удобного планирования путешествий.
Гуанчжоу – динамичный мегаполис на юге Китая, известный своей богатой историей, современной архитектурой и статусом одного из ведущих деловых центров Азии. Отсюда удобно спланировать свое путешествие в другие города Китая.
20 июля 2026 года стало известно, когда запустят прямые авиарейсы между Астаной и Шанхаем.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript