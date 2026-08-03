Димаш устроил опрос среди фанатов: выбор касается его будущей песни

Народный артист Казахстана и Кыргызстана Димаш Кудайберген представил новую песню на турецком языке под названием Yazgi, сообщает Zakon.kz.

О выходе композиции певец сообщил в Instagram, поблагодарив поклонников со всего мира за поддержку на протяжении последних 10 лет. По словам артиста, именно любовь слушателей вдохновляет его продолжать творческий путь.

"С детства нас учили, что артист должен завоевать любовь своей аудитории. Но никто не говорил мне, что иногда эта аудитория находится на другом конце света", – написал Димаш Кудайберген.

Музыку к новой композиции написал сам исполнитель, а автором текста стал Оркен Абдиров. Также певец предложил поклонникам выбрать, на каком языке они хотели бы услышать его следующую песню.

Фанаты на разных языках бурно отреагировали в комментариях под новым видео:

– Мы с нами, где бы вы ни были! Спасибо, Димаш. – На испанском!! Нам нужна песня на испанском! – Есть что-то волшебное в турецкой музыке, вы делаете ее нереальной своим голосом. – Всего несколько минут чистого счастья, хрупкого и нежного, но как-же оно дорого и необходимо просто для человеческого существования! Благодарю и восхищаюсь!

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген выпускает песню на турецком языке.