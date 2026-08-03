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Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген выпускает песню на турецком языке

Песня Димаша на турецком языке, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 07:47 Фото: Facebook/dimash.official.dq
3 августа народный артист Казахстана и Кыргызстана Димаш Кудайберген представит новую композицию на турецком языке под названием Yazgı, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист сообщил ночью 2 августа на своих официальных страницах в соцсетях. Со слов Димаша, работа над песней находится на финальной стадии.

"Мы завершаем последние штрихи к нашей новой песне Yazgı. Мне не терпится выпустить ее… Если вы не возражаете, мы представим ее уже завтра. Надеюсь, она вам понравится. Спасибо, что вы со мной. Люблю вас", – написал певец.
Песня Димаша на турецком языке, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 07:47

Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

Название Yazgı в переводе с турецкого означает "Судьба" или "Рок", но пока артист не раскрывает подробностей о композиции. Неизвестно, кто является автором музыки и текста, а также выйдет ли одновременно с релизом официальный клип.

"Опубликованные ранее кадры с репетиций дают возможность предположить, что для песни готовится масштабное музыкальное видео", – отметили фанаты казахстанского исполнителя.

Для Димаша это станет очередной работой на иностранном языке. И тем не менее в последнее время в соцсетях артист стал часто подвергаться критике за отсутствие у него именно узнаваемых песен.

"Такой набор песен за годы карьеры и ни одной "визитной карточки", которую можно угадать с первых нот", – возмущаются интернет-пользователи.

2 августа Димашу пришлось обратиться к поклонникам и критикам после выхода нового клипа на песню Aqerke. Так он отреагировал на замечания в социальных сетях и объяснил свою творческую философию.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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