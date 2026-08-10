"Одиссея" обошла "Темного рыцаря" и стала самым кассовым фильмом Нолана

Фильм "Одиссея" за прошедшие выходные – 8 и 9 августа 2026 года – установил сразу два крупных рекорда, сообщает Zakon.kz.

Так, масштабная экранизация эпической поэмы Гомера стала самым кассовым фильмом режиссера Кристофера Нолана, собрав 1,1 млрд долларов. Известно, что картина обошла предыдущего лидера – фильм "Темный рыцарь: Возрождение легенды" 2012 года, заработавшего 1,08 млрд долларов без учета инфляции.

Кроме того, "Одиссея" стала самым кассовым фильмом в истории IMAX. Ее сборы в этом формате достигли 289 млн долларов, превысив результат "Аватара" 2009 года – 271 млн долларов без учета инфляции.

По последним данным, которые озвучило издание Variety, "Одиссея" занимает второе место среди самых кассовых фильмов 2026 года, уступая лишь фильму "Человек-паук: Новый день", который собрал 1,67 млрд долларов. Также картина стала вторым самым кассовым фильмом с рейтингом R в истории, уступив только "Дэдпулу и Росомахе" 2024 года с результатом 1,3 млрд долларов.

При этом прокат "Одиссеи" еще продолжается. В частности, премьера фильма в Китае – втором крупнейшем кинорынке мира – состоится только 14 августа.

Кристофер Нолан считается одним из самых успешных режиссеров современности. Его трилогия "Темный рыцарь", а также картины "Начало", "Дюнкерк" и "Интерстеллар" в общей сложности заработали около 7 млрд долларов. Три его картины преодолели отметку 1 млрд долларов – "Одиссея", "Темный рыцарь" и "Темный рыцарь: Возрождение легенды".

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Что известно об "Одиссее" Нолана

"Одиссея" – масштабная эпическая драма и фэнтези по мотивам одноименной поэмы Гомера. Мировая премьера фильма состоялась 17 июля 2026 года.

В центре сюжета – царь Итаки Одиссей, который после 10 лет Троянской войны пытается вернуться домой. На пути его ждут чудовища, боги, колдуньи и многочисленные испытания. Нолан переосмыслил классическую историю как мрачную антивоенную драму, показав Одиссея не только героем, но и человеком, пережившим тяжелые последствия войны.

Съемки проходили в разных странах, включая Грецию, Италию, Марокко, Шотландию, Исландию, Мальту и Норвегию. Режиссер стремился к максимальной реалистичности и активно использовал реальные локации и декорации.

Главные роли исполнили Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Саманта Мортон.

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