Кто сыграет Костомарова и Навку: появились детали фильма о чемпионе, пережившем ампутацию

Российский кинорежиссер Сарик Андреасян опубликовал первые кадры из биографической драмы "Костомаров. Сильнее судьбы" об олимпийском чемпионе Романе Костомарове, который в 2023 году перенес ампутацию конечностей, сообщает Zakon.kz.

Сценарист поделился подробностями о грядущем байопике у себя на странице в Instagram 3 августа 2026 года.

Известно, что в фильме Костомарова сыграл актер Кирилл Зайцев, а его супругу Оксану Домнину – Анна Снаткина. Роль партнерши фигуриста по льду Татьяны Навки исполнила актриса Анастасия Крылова.

"Подошли к концу съемки биографической драмы "Костомаров. Сильнее судьбы". Впереди еще одна смена в декабре, а затем у вас будет возможность увидеть эту великую историю великого спортсмена на больших экранах. Спасибо Роману и Оксане, что были рядом и участвовали в написании сценария и вдохновляли наших прекрасных артистов. Спасибо большое команде и всем артистам за этот путь. Спасибо Татьяне Навке, Илье Авербуху и всем кто помогал и был рядом. Спасибо за победы и за любовь к жизни!" Сарик Андреасян

Премьера назначена на 18 марта 2027 года.

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Роман Костомаров, жизнь которого в январе 2023 года разделилась на до и после, провел в больнице 175 дней. Ему провели несколько операций по ампутации рук и ног. А уже в марте следующего года он встал на сноуборд.