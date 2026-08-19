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Культура и шоу-бизнес

Этери Тутберидзе предстала в роли фотомодели

Мода и стиль, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 08:33 Фото: Instagram/tutberidze.eteri
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе снялась в рекламной кампании модного российского бренда, сообщает Zakon.kz.

Тутберидзе называют наиболее результативным тренером в фигурном катании в последние 10 лет. Она известна по работе с Юлией Липницкой, Евгенией Медведевой, Алиной Загитовой, Александрой Трусовой, Аленой Косторной, Анной Щербаковой, Камилой Валиевой, Аделией Петросян.

В списке ее титулованных воспитанниц – казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева.

Этери Тутберидзе, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 08:33

Фото: Instagram/elizabetkz

Приглашая 52-летнюю Тутберидзе на фотосессию, представители компании вспомнили случай, когда в 2018 году она отказалась надеть официальную форму на Олимпиаде.

"Я себе не позволяю так плохо одеваться", – откровенно заявила тогда звездная тренер.

Поэтому представители бренда сделали ставку на пальто, в которых Этери часто появляется на соревнованиях.

Мода и стиль, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 08:33

Фото: Telegram/Ushatava Inside

"Звезда первой величины не всегда стоит в центре арены. Но даже находясь за ее пределами, она все равно притягивает взгляды. Главная особенность архетипа звезды первой величины – быть собой и не соглашаться на меньшее", – отметили организаторы фотосессии в своих соцсетях.

Тем временем Louis Vuitton представил два уникальных Porsche 911, а настоящая супермодель Наталья Водянова вложилась в казахстанский стартап.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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