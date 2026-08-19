Супермодель Наталья Водянова вложилась в казахстанский стартап

Супермодель и инвестор Наталья Водянова-Арно сделала стратегические инвестиции в казахстанский AI-стартап, сообщает

Об этом стало известно из пресс-релиза компании Higgsfield, разрабатывающей платформу на базе искусственного интеллекта для создания видео и изображений.

"Кроме существующих инвесторов стратегические инвестиции в компанию сделали представители индустрий, связанных с вычислительными технологиями, связью, дистрибуцией, медиа и рекламой", – говорится в сообщении компании.

Так отмечается, что Наталья Водянова-Арно стала инвестором Higgsfield и будет консультировать компанию, используя более чем 25-летний опыт работы в мировой индустрии моды, красоты и креативных индустриях.

Известно, что сегодня платформой пользуются более 30 млн человек в 238 странах и территориях, а крупнейшим рынком для компании остаются США.

Что касается самой Водяновой, то она является женой французского бизнесмена Антуана Арно, сына основателя империи LVMH Бернара Арно. Супруги воспитывают двух сыновей.

Ранее модель 10 лет была замужем за британским аристократом Джастином Портманом, от которого у нее трое детей.

18 августа стало известно, что Казахстан значительно улучшил свои показатели в глобальном рейтинге стран по уровню инвестиционных рисков и устойчивости.