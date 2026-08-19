#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
460.13
532.6
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
460.13
532.6
5.42
События

Супермодель Наталья Водянова вложилась в казахстанский стартап

Наталья Водянова инвестировала в ИИ-стартап из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 06:00 Фото: Facebook/natasupernova
Супермодель и инвестор Наталья Водянова-Арно сделала стратегические инвестиции в казахстанский AI-стартап, сообщает

Об этом стало известно из пресс-релиза компании Higgsfield, разрабатывающей платформу на базе искусственного интеллекта для создания видео и изображений.

"Кроме существующих инвесторов стратегические инвестиции в компанию сделали представители индустрий, связанных с вычислительными технологиями, связью, дистрибуцией, медиа и рекламой", – говорится в сообщении компании.

Так отмечается, что Наталья Водянова-Арно стала инвестором Higgsfield и будет консультировать компанию, используя более чем 25-летний опыт работы в мировой индустрии моды, красоты и креативных индустриях.

Известно, что сегодня платформой пользуются более 30 млн человек в 238 странах и территориях, а крупнейшим рынком для компании остаются США.

Что касается самой Водяновой, то она является женой французского бизнесмена Антуана Арно, сына основателя империи LVMH Бернара Арно. Супруги воспитывают двух сыновей.

Наталья Водянова инвестировала в ИИ-стартап из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 06:00

Фото: Facebook/natasupernova

Ранее модель 10 лет была замужем за британским аристократом Джастином Портманом, от которого у нее трое детей.

18 августа стало известно, что Казахстан значительно улучшил свои показатели в глобальном рейтинге стран по уровню инвестиционных рисков и устойчивости.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
супермодель Наталья Водянова
21:12, 26 мая 2026
44-летняя супермодель Наталья Водянова ждет шестого ребенка
Светлана Бондарчук обиделась на Наталью Водянову
08:22, 28 февраля 2025
Светлана Бондарчук обиделась на Наталью Водянову
Казахтелеком открыл новую площадку синергии, креатива и стартапов
19:11, 21 октября 2024
"Казахтелеком" открыл новую площадку синергии, креатива и стартапов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Боялся проиграть&quot;: Кальмагамбетов рассказал, как боролся за &quot;золото&quot; ЧМ с кровотечением
06:51, Сегодня
"Боялся проиграть": Кальмагамбетов рассказал, как боролся за "золото" ЧМ с кровотечением
&quot;Это скучно&quot;: Карлос Пратес раскритиковал борцовский стиль Ислама Махачева
06:21, Сегодня
"Это скучно": Карлос Пратес раскритиковал борцовский стиль Ислама Махачева
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
05:54, Сегодня
Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Цинциннати
Бибисара Асаубаева проиграла Тань Чжунъи и идёт третьей на турнире Cairns Cup
05:22, Сегодня
Бибисара Асаубаева проиграла Тань Чжунъи и идёт третьей на турнире Cairns Cup
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: