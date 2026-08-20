"Красиво взрослеет": звезда "Рэкетира" показала редкие кадры с дочерью из Италии
Фото: instagram/asselsagatova
Известная казахстанская актриса и телеведущая Асель Сагатова отправилась в путешествие по Италии, откуда активно делится яркими моментами, сообщает Zakon.kz.
Звезда фильма "Рэкетир" опубликовала на своей странице в Instagram кадры из Пизы. На снимке актриса позирует на фоне знаменитой падающей башни в компании своей дочери.
По счастливым улыбкам видно, что отпуск проходит на высокой ноте.
"Пиза. Всегда было интересно здесь побывать", – лаконично подписала фото 20 августа 2026 года Сагатова.
Поклонники артистки не скупились на теплые слова в комментариях, отметив не только красоты Италии, но и то, как сильно выросла дочь знаменитости.
- Первая фотка просто чудесная. Айрис так красиво взрослеет.
- Сладкие девочки.
- Красота-то какая!
- Аселя, шикарно выглядишь.
- Красавицы.
В июне 2025 года Асель Сагатова сделала неожиданное заявление. Подробнее – по ссылке.
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