Соболенко ответила хейтерам по поводу своего платья на US Open

28 августа первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала критику в социальных сетях по поводу наряда на US Open-2026, сообщает Zakon.kz.

Ранее в интернет-пространстве раскритиковали первую ракетку мира за выбор платья, в котором она сейчас выступает в Нью-Йорке. Речь идет о прозрачном сетчатом платье поверх ярко-оранжевого топа и шорт того же оттенка.

По информации спортивного бренда, при его создании мастера вдохновлялись баскетболом.

Фото: j48tennis

Сама 28-летняя теннисистка на пресс-конференции в Нью-Йорке отметила, что не переживает из-за того, что людям в интернете не нравится ее форма для US Open.

"Когда Nike делали ее довольно простой и стандартной, они жаловались. Когда Nike сделали ее действительно крутой, веселой и попытались вернуться к прежнему стилю, они тоже жалуются. Так что какая разница, что думают люди, правда? Для меня главное, что мне самой она нравится", – отметила первая ракетка мира.

Aryna Sabalenka doesn’t care if people on the internet don’t like her US Open kit, ‘When Nike went pretty simple & standard they were complaining. When Nike went really cool & fun & trying to get back, they always complain’



"I love basically everything about my outfit. I love… pic.twitter.com/ovvmm42h5z — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 28, 2026

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