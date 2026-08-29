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Культура и шоу-бизнес

Соболенко ответила хейтерам по поводу своего платья на US Open

Платье Арины Соболенко на US Open, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 08:44 Фото: j48tennis
28 августа первая ракетка мира Арина Соболенко прокомментировала критику в социальных сетях по поводу наряда на US Open-2026, сообщает Zakon.kz.

Ранее в интернет-пространстве раскритиковали первую ракетку мира за выбор платья, в котором она сейчас выступает в Нью-Йорке. Речь идет о прозрачном сетчатом платье поверх ярко-оранжевого топа и шорт того же оттенка.

По информации спортивного бренда, при его создании мастера вдохновлялись баскетболом.

Арина Соболенко на US Open, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 08:44

Фото: j48tennis

Сама 28-летняя теннисистка на пресс-конференции в Нью-Йорке отметила, что не переживает из-за того, что людям в интернете не нравится ее форма для US Open.

"Когда Nike делали ее довольно простой и стандартной, они жаловались. Когда Nike сделали ее действительно крутой, веселой и попытались вернуться к прежнему стилю, они тоже жалуются. Так что какая разница, что думают люди, правда? Для меня главное, что мне самой она нравится", – отметила первая ракетка мира.

Также знаменитая певица и супермодель Пэрис Хилтон стала одной из влиятельных фигур в сфере ИИ.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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