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Мир

Пэрис Хилтон назвали влиятельной фигурой в сфере ИИ

Журнал Time, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 06:22 Фото: Facebook/ParisHilton
Бывшая потенциальная наследница семейного бизнеса – сети отелей "Hilton Hotels" Пэрис Хилтон назвали одной из самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Так решили в редакции журнала Time, который внес фотомодель и актрису в список 100 самых влиятельных людей в сфере ИИ. По мнению редакции, Пэрис Хилтон выступает за законодательную защиту жертв сексуализированных дипфейков.

Журнал Time, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 06:22

Фото: Facebook/ParisHilton

До этого Пэрис Хилтон славилась своей любовью к тусовкам, грязным видео, появлением на публике без нижнего белья и тюремным заключением за систематическое вождение в нетрезвом виде. Последняя выходка и переполнила чашу терпения ее деда Бэррона Хилтона, который в 2007 году лишил ее своего наследства в 60 млн долларов.

Помимо нее в список Time100 AI вошли создатели, инноваторы и критики ИИ-индустрии. Среди них:

  • Илон Маск – основатель xAI;
  • Сэм Альтман – генеральный директор OpenAI;
  • Дарио и Даниэла Амодеи – сооснователи Anthropic.

В список также включили актера и режиссера Бена Аффлека, создавшего ИИ-стартап InterPositive для использования нейросетей в кинопостпродакшене и сенатора США Берни Сандерса, который высказывался о необходимости остановить разработку сверхинтеллекта. Их поместили на обложку сентябрьского номера.

Искусственный интеллект, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2026 06:22

Фото: Facebook/time

Первый список Time100 AI появился в 2023 году.

Недавно ученые Южно-Иллинойсского университета прославились созданием печенья из переработанного пластика.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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