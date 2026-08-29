Пэрис Хилтон назвали влиятельной фигурой в сфере ИИ
Так решили в редакции журнала Time, который внес фотомодель и актрису в список 100 самых влиятельных людей в сфере ИИ. По мнению редакции, Пэрис Хилтон выступает за законодательную защиту жертв сексуализированных дипфейков.
До этого Пэрис Хилтон славилась своей любовью к тусовкам, грязным видео, появлением на публике без нижнего белья и тюремным заключением за систематическое вождение в нетрезвом виде. Последняя выходка и переполнила чашу терпения ее деда Бэррона Хилтона, который в 2007 году лишил ее своего наследства в 60 млн долларов.
Помимо нее в список Time100 AI вошли создатели, инноваторы и критики ИИ-индустрии. Среди них:
- Илон Маск – основатель xAI;
- Сэм Альтман – генеральный директор OpenAI;
- Дарио и Даниэла Амодеи – сооснователи Anthropic.
В список также включили актера и режиссера Бена Аффлека, создавшего ИИ-стартап InterPositive для использования нейросетей в кинопостпродакшене и сенатора США Берни Сандерса, который высказывался о необходимости остановить разработку сверхинтеллекта. Их поместили на обложку сентябрьского номера.
Первый список Time100 AI появился в 2023 году.
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