Пэрис Хилтон назвали влиятельной фигурой в сфере ИИ

Бывшая потенциальная наследница семейного бизнеса – сети отелей "Hilton Hotels" Пэрис Хилтон назвали одной из самых влиятельных людей в сфере искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Так решили в редакции журнала Time, который внес фотомодель и актрису в список 100 самых влиятельных людей в сфере ИИ. По мнению редакции, Пэрис Хилтон выступает за законодательную защиту жертв сексуализированных дипфейков.

До этого Пэрис Хилтон славилась своей любовью к тусовкам, грязным видео, появлением на публике без нижнего белья и тюремным заключением за систематическое вождение в нетрезвом виде. Последняя выходка и переполнила чашу терпения ее деда Бэррона Хилтона, который в 2007 году лишил ее своего наследства в 60 млн долларов.

Помимо нее в список Time100 AI вошли создатели, инноваторы и критики ИИ-индустрии. Среди них:

Илон Маск – основатель xAI;

Сэм Альтман – генеральный директор OpenAI;

Дарио и Даниэла Амодеи – сооснователи Anthropic.

В список также включили актера и режиссера Бена Аффлека, создавшего ИИ-стартап InterPositive для использования нейросетей в кинопостпродакшене и сенатора США Берни Сандерса, который высказывался о необходимости остановить разработку сверхинтеллекта. Их поместили на обложку сентябрьского номера.

Первый список Time100 AI появился в 2023 году.

Недавно ученые Южно-Иллинойсского университета прославились созданием печенья из переработанного пластика.