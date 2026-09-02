Протеже Игоря Крутого объявил тур по Казахстану и столкнулся с недовольством фанатов
Фото: Instagram/lim_0n
После победы на международном конкурсе казахстанский исполнитель Александр Лим, известный как Alex Lim, в основном выступал и работал за пределами родины. Но 1 сентября 2026 года артист порадовал поклонников новостью – он отправляется в тур по Казахстану, сообщает Zakon.kz.
Согласно опубликованной афише, 1 сентября исполнитель хита "Вокзал" выступил с концертом в Усть-Каменогорске.
Далее его музыкальной вечер пройдет 3 сентября в Семее, 4 сентября в Павлодаре, 6 сентября в Шымкенте, 7 сентября в Таразе, 9 сентября в Кокшетау, 10 сентября в Караганде, 12 сентября в Астане, 21 сентября в Алматы, 22 сентября в Балхаше, 27 сентября в Актобе. Заключительное шоу состоится 29 сентября в Актау.
"Вот и начался наш тур по Казахстану. Почему-то на родной земле всегда волнительнее выступать, но я уверен, что дома всегда тепло. Увидимся", – обратился протеже Игоря Крутого к поклонникам.
Жители других городов, которых нет в списке, выразили негодование и попросили пересмотреть тур.
- Вы принципиально в Атырау не заезжаете? Может, вас обидели тут?
- Как жаль, что в ваших планах нет концерта в городе Уральск.
- В Костанае не будет концерта...
6 августа певец анонсировал новое произведение под названием "Океан".
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