Протеже Игоря Крутого объявил тур по Казахстану и столкнулся с недовольством фанатов

После победы на международном конкурсе казахстанский исполнитель Александр Лим, известный как Alex Lim, в основном выступал и работал за пределами родины. Но 1 сентября 2026 года артист порадовал поклонников новостью – он отправляется в тур по Казахстану, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованной афише, 1 сентября исполнитель хита "Вокзал" выступил с концертом в Усть-Каменогорске.

Далее его музыкальной вечер пройдет 3 сентября в Семее, 4 сентября в Павлодаре, 6 сентября в Шымкенте, 7 сентября в Таразе, 9 сентября в Кокшетау, 10 сентября в Караганде, 12 сентября в Астане, 21 сентября в Алматы, 22 сентября в Балхаше, 27 сентября в Актобе. Заключительное шоу состоится 29 сентября в Актау.

"Вот и начался наш тур по Казахстану. Почему-то на родной земле всегда волнительнее выступать, но я уверен, что дома всегда тепло. Увидимся", – обратился протеже Игоря Крутого к поклонникам.

Жители других городов, которых нет в списке, выразили негодование и попросили пересмотреть тур.

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