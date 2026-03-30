Культура и шоу-бизнес

Протеже Игоря Крутого с триумфом выступил в городах Казахстана

Александр Лим, певец, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2026 17:04
Победитель международного конкурса "Новая волна-2025" казахстанец Александр Лим, более известный как Alex Lim, выступил с гастролями по городам Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Артист со своими музыкантами организовал музыкальные вечера в Уральске, Темиртау и Костанае.

Судя по комментариям и отзывам в социальных сетях, концерты прошли на ура.

  • Ждем в Костанае снова! Вы – пушка.
  • Талант, красота и чувственность. Очень круто.
  • Потрясающий концерт! Столько эмоций.
  • Саша, уже надо в Алматы организовать концерт с вашей группой, очень ждем.
  • Классный концерт! Замечательный Алекс! Очень хороший был контакт с залом! Зал пел так в ноты, я была в приятном удивлении! Здорово!
  • Все! Стас Михайлов нервно курит в сторонке! Все женские сердца и душевные струны и что-то глубоко потаенное. Покорены этим исполнителем!
  • Где вы раньше были?
  • Боже, какой голос, какой тембр.

Лим получил широкую известность как исполнитель, который начал свою карьеру с каверов в социальных сетях. Затем стал победителем международного музыкального конкурса "Новая волна-2025", проходившего в Казани. Теперь известный российский пианист Игорь Крутой активно поддерживает и сотрудничает с Лимом как композитор, автор песен и ментор в музыкальных проектах.

"Саша просто огонь": соцсети обсуждают эфир казахстанца и Игоря Крутого

Немного ранее мы рассказывали о том, что популярный артист Рики Мартин обратился к поклонникам из Казахстана с неожиданным посланием.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
