JONY скрывает жену и ребенка: певца заметили на отдыхе с женщиной и малышом

Певец JONY всегда держал личную жизнь под замком, но теперь поклонники получили повод заподозрить певца в тайном браке. Артиста заметили на отдыхе с неизвестной брюнеткой и маленьким ребенком,сообщает Zakon.kz.

Личная жизнь певца JONY остается за закрытыми дверями. Исполнитель хитов редко говорит об отношениях и практически не делится подробностями личной жизни. Теперь интерес поклонников вновь подогрел снимок, оказавшийся в распоряжении издания "СтарХит". На фотографии 30-летний певец запечатлен во время отдыха в одном из люксовых европейских отелей. На кадрах рядом с артистом неизвестная брюнетка и маленький ребенок. Кто они для певца, неизвестно.

Очевидец, встретивший музыканта в отеле, утверждает, что артист старался не привлекать к себе лишнего внимания.

"Я сразу узнала JONY, хотя он старался максимально не привлекать к себе внимание. Видела его дважды за завтраком на террасе. Потом, похоже, они уехали, останавливались здесь всего на пару дней. Вели себя как семья", – рассказала очевидец изданию.

Певец и его представители пока не ответили на сообщения "СтарХита" с просьбой прокомментировать кадры.

Поэтому утверждать, что женщина на снимке – жена артиста, а ребенок – его сын или дочь, преждевременно.

Тем не менее фотография появилась на фоне давнего интереса к личной жизни JONY. Несмотря на то что многие его хиты посвящены любви, сам музыкант никогда не спешил раскрывать подробности своих отношений.

Теперь поклонникам остается только гадать, случайный ли это семейный отдых или же певец действительно уже стал отцом и просто предпочитает не выносить личное на публику.

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