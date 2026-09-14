Майя Бекбаева растрогала сеть редким кадром с братом
Фото: Instagram/mayabekbayeva
Известная казахстанская журналистка и продюсер Майя Бекбаева поделилась с подписчиками в социальной сети трогательным архивным кадром, сообщает Zakon.kz.
Поводом для публикации в Instagram стал день рождения ее брата. Телеведущая опубликовала редкий детский снимок, на котором они с братом запечатлены еще совсем маленькими в новогодних костюмах у праздничной елки. Публикацию она сопроводила теплым поздравлением.
"Мой единственный, любимый брат! С днем рождения! Я желаю тебе огромного счастья, крепкого здоровья и открытого пути! Пусть вера, любовь и радость никогда не покидают тебя!" – написала Майя Бекбаева.
Архивные кадры вызвали большой отклик у аудитории, позволяя поклонникам увидеть жизнь Майи Бекбаевой в совершенно новом и очень личном свете.
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