#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
444.58
510.29
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+15°
$
444.58
510.29
5.27
Культура и шоу-бизнес

"Мечта сама подарила айфон": команда АСТАНА устроила сюрприз школьнику на концерте

юмористическая команда Астана, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2026 23:21 Фото: Instagram/team_astana
Школьник Айбахыт отказался от обещанного айфона ради другой мечты – попасть на концерт команды АСТАНА. Спустя несколько месяцев его мечта сбылась, а вместе с ней неожиданно исполнилось и то, от чего он когда-то отказался, сообщает Zakon.kz.

27 марта 2026 года у ворот НИШ мама Айбахыта, Альбина, пыталась поддержать сына перед важным вступительным экзаменом. Чтобы мотивировать его, она пообещала купить iPhone, если тот поступит.

Однако мальчик ответил, что не гонится за модой и дорогой техникой. По его словам, ему было достаточно простого телефона, а если он станет учеником НИШ, то хотел бы попасть на концерт команды "Астана" в сентябре.

Айбахыт поступил и стал "НИШевцем". Сейчас он учится вдали от дома. Когда настал день долгожданного концерта, мама не смогла приехать к сыну, но решила поздравить его необычным способом.

Она написала капитану команды "Астана" Данияру Джумадилову с просьбой прочитать для Айбахыта письмо со сцены, чтобы передать сыну свою любовь и поддержку на расстоянии.

Организаторы подготовили для школьника настоящий сюрприз: Данияр не только зачитал письмо, но и пригласил Айбахыта на сцену, где от имени всей команды ему вручили тот самый iPhone.

Так мальчик, когда-то отказавшийся от дорогого смартфона ради своей мечты, в итоге получил его благодаря этой самой мечте, о чем его мама Альбина Бериккызы рассказала на своей странице в соцсетях.

Для матери этот подарок оказался чем-то большим, чем просто новый гаджет. Она призналась, что команда подарила сыну веру в доброту, а ей самой – уверенность в том, что она воспитала достойного человека.

Ранее мы сообщали, что JONY скрывает жену и ребенка. Певца заметили на отдыхе с женщиной и малышом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
Читайте также
всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген, школьники
11:21, 15 июня 2026
"Неделю собирали портрет из 3000 деталей LEGO": Димаш исполнил мечту школьников и сделал им подарок
LRT, вагон, школьники
17:54, 22 мая 2026
В Астане школьники заполнили вагон LRT и устроили сюрприз
Небо, лестницы, постель
08:19, 24 мая 2025
Названы знаки зодиака, у которых сбудется мечта в конце мая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: UFC
23:34, Сегодня
Руффи сделал громкое заявление перед боем с Царукяном на UFC 331
ФК &quot;Елимай&quot;
23:03, Сегодня
Опубликовано видео победы "Елимая" над "Тобылом" в матче КПЛ
Максим Самородов
22:37, Сегодня
"Ахмат" Самородова и Кенжебека уступил "Акрону" в матче РПЛ
Григорий Бабаян
22:21, Сегодня
"Уразбахтин - клоун": Григорий Бабаян сделал резкое заявление в адрес тренера "Кайрата"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: