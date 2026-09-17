"Мечта сама подарила айфон": команда АСТАНА устроила сюрприз школьнику на концерте
27 марта 2026 года у ворот НИШ мама Айбахыта, Альбина, пыталась поддержать сына перед важным вступительным экзаменом. Чтобы мотивировать его, она пообещала купить iPhone, если тот поступит.
Однако мальчик ответил, что не гонится за модой и дорогой техникой. По его словам, ему было достаточно простого телефона, а если он станет учеником НИШ, то хотел бы попасть на концерт команды "Астана" в сентябре.
Айбахыт поступил и стал "НИШевцем". Сейчас он учится вдали от дома. Когда настал день долгожданного концерта, мама не смогла приехать к сыну, но решила поздравить его необычным способом.
Она написала капитану команды "Астана" Данияру Джумадилову с просьбой прочитать для Айбахыта письмо со сцены, чтобы передать сыну свою любовь и поддержку на расстоянии.
Организаторы подготовили для школьника настоящий сюрприз: Данияр не только зачитал письмо, но и пригласил Айбахыта на сцену, где от имени всей команды ему вручили тот самый iPhone.
Так мальчик, когда-то отказавшийся от дорогого смартфона ради своей мечты, в итоге получил его благодаря этой самой мечте, о чем его мама Альбина Бериккызы рассказала на своей странице в соцсетях.
Для матери этот подарок оказался чем-то большим, чем просто новый гаджет. Она призналась, что команда подарила сыну веру в доброту, а ей самой – уверенность в том, что она воспитала достойного человека.
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