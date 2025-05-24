Названы знаки зодиака, у которых сбудется мечта в конце мая

В конце мая 2025 года три знака зодиака смогут исполнить мечту, которая долго казалась им несбыточной. По крайней мере, так обещают астрологи, сообщает Zakon.kz.

По информации theGirl, среди счастливчиков есть:

Стрелец

Если вы давно хотели отправиться в долгое путешествие или переехать жить в другую страну, то все карты сложатся так, что получить желаемое окажется просто. В исполнении этой мечты с высокой долей вероятности поможет или работа, или учеба. Звезды советуют довериться своей интуиции и пробудить в себе дух авантюризма. Это поможет найти правильную "дорожку" к цели и отыскать возможности.

Водолей

Нестандартные решения, сложные проекты и дополнительные задачи станут условными ступенями на пути к главной мечте. Не бойтесь просить помощи, именно окружение станет опорой и поддержкой, которых не хватало для того, чтобы все сбылось. Чтобы желание точно исполнилось, сохраняйте свою уникальность и смотрите на проблемы под нетипичным углом.

Рыбы

Не стоит забывать о своих чувствах и даже самых незначительных желаниях. Звезды готовы помочь этому знаку зодиака во всем, чего бы ни касались их потаенные мечты. Хочешь встретить любовь? Вселенная подкинет сразу несколько удачных вариантов. Мечтаете увеличить доход? Деньги буквально придут в руки. Конечно, приложить усилия тоже будет нужно, но вы это и так знали.

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