"Ко Дню города": Almaty TV запускает собственный мультсериал об Алматы с применением ИИ

Телеканал Almaty TV в преддверии Дня города представляет анимационный проект собственного производства "Алматы құпиялары: Айлин мен Барыс", созданный с применением технологий искусственного интеллекта, сообщает Zakon.kz.

Главные герои – Айлин и Барыс – отправляются в увлекательные приключения, в ходе которых знакомят зрителей с Алматы: его богатой историей, уникальной культурой и современным обличием мегаполиса.

В сюжетные линии мультсериала органично интегрированы ключевые общенациональные программы и концепции, инициированные главой государства: "Таза Қазақстан", "Әділетті Қазақстан", "Заң мен тәртіп", "Амандасу" и "Жеңімпаз ұлт".

Через истории героев юные зрители узнают о важности уважения к закону, ответственного отношения к обществу, здорового образа жизни, а также о развитии комфортной городской среды и созидательном труде на благо страны.

К производству мультсериала сотрудников телеканала подтолкнуло заявление главы государства о важности пропаганды истории Казахстана путем просвещения детей и молодежи, в том числе через анимационные фильмы, а также активное внедрение инструментов ИИ в производственную деятельность "Almaty TV" в рамках Года цифровизации.

Благодаря сочетанию технологий ИИ, захватывающего сюжета и харизматичных персонажей новый мультсериал станет еще одним важным инструментом воспитания подрастающего поколения и формирования интереса к культуре и будущему Казахстана.

Первые серии выйдут в эфире и соцсетях телеканала уже в эту субботу, 19 сентября, в 10:00.

Ранее Almaty TV объявил о старте нового телевизионного сезона, который обещает стать одним из самых насыщенных за последние годы. Зрителей ждут как уже полюбившиеся программы, так и новые яркие проекты и премьеры отечественных сериалов.

