МакSим и Jay Sean выступят на закрытии сезона Ertis Promenade в Павлодаре

Бесплатный гала-концерт начнется 26 сентября в 19:00 на Центральной набережной. Летнюю программу, которая собрала более миллиона зрителей, завершат выступления артистов и фейерверк, сообщает Zakon.kz.

На сцену выйдут Мирас Жугунусов, ALPHA, DARICORN и RAHMAN SATI. Специальными гостями вечера станут МакSим, LYRIQ и Jay Sean.

За лето на Ertis Promenade прошло более 300 мероприятий. Здесь выступили свыше 40 казахстанских и зарубежных звезд, а также более 2,7 тыс. артистов и творческих коллективов из городов и сельских районов области. Концерты и другие события посетили более миллиона зрителей.

Фото: пресс-служба акимата города Павлодар

Открытая сцена на Центральной набережной работает с 2018 года. Помимо больших концертов, здесь проводят молодежные и культурные мероприятия, спортивные тренировки, игры КВН и показы казахстанского кино под открытым небом. Все концерты и события на площадке бесплатны.

"Весь летний сезон Ertis Promenade радовал жителей и гостей города яркими концертами, любимыми исполнителями и атмосферой настоящего праздника. Благодаря насыщенной программе и выступлениям известных артистов проект стал важной частью летней жизни Павлодара. Он способствует развитию событийного туризма и создает пространство для отдыха, общения и знакомства с культурой региона", – считают в акимате Павлодара.

По словам организаторов, финальный концерт сведет на одной сцене артистов, которые выступали здесь все лето, и гостей, ради которых зрители приедут в Павлодар из других городов. Для арнтистов этот вечер станет второй попыткой встретиться с публикой на самой большой сцене Павлодара под открытым небом. А для Ertis Promenade – последним большим концертом сезона, который собрал более миллиона зрителей.