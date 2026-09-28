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Культура и шоу-бизнес

"Порадуйтесь за нас": Стас Михайлов прокомментировал сообщения о расставании с женой

Певец Стас Михайлов , фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 05:28 Фото: instagram/stas_mihailoff
Певец Стас Михайлов впервые прокомментировал ситуацию в отношениях с супругой Инной. Видео с объяснением опубликовала PR-директор артиста Анна Исаева, сообщает Zakon.kz.

О разрыве отношений заявила 53-летняя Инна Михайлова. 21 сентября 2026 года в Instagram супруга артиста разместила серию странных Stories. Одну из них она сопроводила смайликом в виде клоуна и подписью:

"Человек-fake... Мы больше не вместе... Я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду. Это правда!"

Стас Михайлов все это время никак не комментировал произошедшее. Но 27 сентября 2026 года молчание прервалось.

"Не надо переживать. Все хорошо. Все живы, здоровы. Не верьте во все, что пишут. Инна моя любимая жена. У меня прекрасная жена, прекрасные дети. Порадуйтесь за нас!" – сказал музыкант.

В комментариях поклонники стали поздравлять супругов и отмечать, что рады за семью:

  • Вот молодец, правильно сказал. Семья прелесть у Стаса.
  • Слава богу, что все хорошо. Значит, будем радоваться.
  • Я верила, что вы вместе!

Но часть комментаторов заподозрила обман:

  • Раздувают специально темы развода, чтобы вспомнили немного о них.
  • Очередной обман, не понятно, что ли….
  • Сразу было ясно, что это рекламный ход.

Известно, что пара состоит в отношениях 20 лет, из них 15 лет – в браке. У супругов две общие дочери – Иванна и Мария.

С новой силой разгорается скандал между казахстанской артисткой Молдир Ауелбековой и музыкальными продюсерами Багым Мухитденовой и ее сестрой Баян Алагузовой. Виной тому послужили комментарии экс-солистки популярной поп-группы KeshYOU.

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Камила Салкымбаева
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