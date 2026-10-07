Потап и Настя Каменских окончательно переселились в Майами и живут рядом со знаменитостью

Украинские певцы Потап и Настя Каменских окончательно уехали жить в США и теперь живут в арендованной квартире в Майами стоимостью около 500 тыс. рублей в месяц (2 млн 659 тыс. 549 тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал SHOT, апартаменты площадью 117 квадратных метров находятся на 15-м этаже 26-этажного комплекса Diplomat Parkway, возведенного в 2022 году.

Недалеко от пары проживает американский дизайнер Томми Хилфигер.

В квартире две спальни и столько же ванных комнат. Интерьер дополняют кварцевые столешницы с "водопадным" краем и безрамные душевые, также установлены стиральная и сушильная машины.

На панорамном виде артисты, по данным источника, сэкономили: вместо океана или поля для гольфа окна выходят на город.

Жильцам комплекса доступны крытый паркинг, большой бассейн, spa-зона, сауна, фитнес-зал, пространства для йоги и пилатеса. На территории также оборудованы корты для тенниса и пиклбола и баскетбольная площадка.

Договор аренды Потап и Каменских оформили еще 15 февраля .

Ранее мы писали о том, что Потап начал переносить бизнес Насти Каменских в США.