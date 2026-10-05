Потап начал переносить бизнес Насти Каменских в США
Фото: Instagram/kamenskux
Украинский продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко) начал переносить бизнес певицы и своей супруги Насти Каменских в США после осуждения в Украине, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Газета.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, в конце сентября Потап зарегистрировал новую компанию под названием NICE2CU INTERNATIONAL CORP. во Флориде.
С 2016 года компания с таким же названием работает в Украине и принадлежит Каменских.
Новая фирма был зарегистрирована после языкового скандала вокруг артистов.
Потап и Каменских опубликовали ролик, где иронично извинились за русский язык.
Также в интервью у Гордеевой Каменских неоднозначно высказалась об украинском языке.
Ранее Оксана Самойлова опубликовала прощальный пост после громкого развода с Джиганом.
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