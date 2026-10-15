Задержание Navai в Казахстане: суд избрал меру пресечения, расследование ведется по двум статьям

Известного российского музыканта и рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров), задержанного в Жамбылской области по подозрению в контрабанде наркотиков, арестовали, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 15 октября 2026 года, проинформировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона:

"В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей".

Также из комментария полиции стало известно, что расследование в отношении Navai ведется по двум статьям УК РК.

"13 октября на пограничном пункте "Кордай" при въезде в Казахстан сотрудниками полиции совместно с погранслужбой КНБ задержан иностранный гражданин, известный под сценическим псевдонимом Navai. При проверке автомобиля, на котором он передвигался, обнаружено и изъято наркотическое средство. По данному факту проводится расследование по двум статьям уголовного законодательства , связанных с контрабандой и незаконным хранением наркотических средств". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Отметим, что ряд Telegram-каналов сообщили, что Кордайский районный суд санкционировал содержание Navai под стражей сроком на два месяца.

За подтверждением информации мы обратились в суд.

"В соответствии со ст. 201 УПК РК "Недопустимость разглашения данных досудебного расследования" данные досудебного расследования не подлежат разглашению. В связи с этим суд не вправе предоставлять комментарии и сведения по вопросам, связанным с рассмотрением санкции, поскольку они относятся к материалам досудебного расследования", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Жамбылского областного суда в четверг.

О том, что рэпер Navai задержан при въезде в Казахстан, стало известно 14 октября 2026 года. Об этом рассказали в полиции Жамбылской области.

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А в Кыргызстане выясняют, как Navai пересек границу с наркотиками. 12 октября рэпер приезжал с концертом в Бишкек. Далее, 14 октября, у него был запланирован концерт в Астане. В Пограничной службе КР заявили, что начата служебная проверка. Сотрудников пункта пропуска "Ак-Жол – автодорожный" накажут, если выявят нарушения.