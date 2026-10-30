Первая медиапремия "Золотого Яблока" в Казахстане: кому доверяют люди

"Золотое Яблоко" подвело итоги первой медиапремии "Красиво!" / "Әдемі!". Ее вручили журналистам и блогерам, которые пишут о красоте, ретейле и культуре потребления.

За 14 наград боролись 95 номинантов – победителей выбирали читатели и подписчики. Перед церемонией прошел паблик-ток о бьюти-рынке Казахстана, где "Золотое Яблоко" представило результаты своего исследования о рациональности шоппинга, доверии к источникам информации и бьюти-трендах. Подробности – ниже.

Итоги премии

Голосование проходило на сайте премии с 15 по 25 октября. В каждой из семи номинаций были выбраны по два лауреата – "Гуру" и "Эксперт". Победителями стали:

Журналисты

Номинация "Красиво сказано" – за материалы о бьюти-индустрии, брендах и людях: Анар Кукиева ("Гуру") и Айжан Шайкенова ("Эксперт".

Номинация "По магазинам" – за публикации об офлайн-ретейле: Сания Бердиходжаева ("Гуру") и Катерина Клеменкова ("Эксперт").

Номинация "Бьюти в онлайне" – за материалы об электронной торговле: Гүлжан Раманқұлова ("Гуру") и Саида Сулеева ("Эксперт").

Блогеры

Номинация "Бьюти-открытие" – блоги от 5 000 до 9 999 подписчиков: Нуршат Газизова ("Гуру") и Яна Пак ("Эксперт").

Номинация "Контентмейстер" – от 10 000 до 99 999 подписчиков: Мадина Багдатова ("Гуру") и Карина Кунусбекова ("Эксперт").

Номинация "Лидер бьюти-мнений" – от 100 000 подписчиков: Жанна Нұралы ("Гуру") и Камила Кумискалиева ("Эксперт").

Номинация "Он в бьюти" – блоги, которые ведут мужчины: Диас Алпысбаев ("Гуру") и Амиржан Нармашев ("Эксперт").

Помимо номинаций с народным голосованием, свои спецноминации были и у брендов-партнеров – вне основного голосования. Полные итоги появятся на сайте премии 30 октября.

В своем официальном письме к гостям и организаторам премии "Красиво!" вице-министр торговли и интеграции Жанель Кушукова сказала: "Желаю лауреатам и номинантам дальнейшего процветания и взаимовыгодного сотрудничества, а казахстанским брендам – расширять присутствие на местном и зарубежных рынках".

Мнение потребителей о шопинге, доверии, местных брендах и источниках информации

"Золотое Яблоко" изучило мнение более 2000 жителей Казахастана о темах, близких к номинациям премии. О том, как казахстанцы выбирают косметику и магазин, а также каким источникам при этом доверяют, ретейлер говорил с экспертами. С полной версией исследования можно ознакомиться здесь, ниже – главные выводы исследования:

Ближе всего к теме премии – вопрос о том, откуда покупатели узнают о бьюти-трендах. Блогеров и инфлюенсеров назвали 68% опрошенных, СМИ – 14%. Из форматов чаще всего выбирают интервью с экспертом (48%) и подборку лучших средств (39%), реже всего – обзор с тестом редакции (12%).

Решение о покупке тоже часто принимают по чужому опыту: 94% опрошенных ориентируются на отзывы, а 80% покупают средство после обзоров и распаковок. Срабатывают и соцсети: 70% покупали косметику, о которой узнали из трендов TikTok и Instagram.

Оригинальность товара – один из главных критериев выбора магазина: 80% опрошенных в возрасте 36–55 лет выбирают место покупки по уверенности в подлинности продукции. 31% готовы за такую гарантию переплатить, а 25% за последние один-два года стали требовательнее к оригинальности. Представители бьюти-брендов рассказали, как оригинальный продукт попадает на полки "Золотого Яблока".

Важность этого вопроса в своем обращении подчеркнула вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Жанель Кушукова:

"По имеющейся информации, рынок бьюти-товаров и услуг Казахстана ежегодно растет в среднем на 5%. За этой цифрой стоят новые магазины и салоны, новые производства и рабочие места. Для нас важно, чтобы указанный рост обеспечивался отечественными компаниями, а казахстанская продукция по уходу и декоративная косметика были широко представлены на полках и уверенно выходили на внешние рынки. Следует отметить тенденцию, при которой вопросы красоты рассматриваются в контексте качества, добросовестности и ответственного выбора потребителей. Учитывая, что контрафакт наносит ущерб здоровью человека, подрывая доверие в том числе к добросовестному бизнесу, защита прав потребителей и интеллектуальной собственности является одним из приоритетов государственной политики в сфере торговли. Мы приветствуем практику торговых сетей, в частности "Золотое Яблоко", основанную на гарантии подлинности продукции и оказании поддержки казахстанским производителям".

Магазин – не просто место покупки. За конкретным товаром сюда идут 75% опрошенных, посмотреть новинки – 47%, а 30% уже неоднократно приходили только ради мастер-классов, розыгрышей и других активностей. В приложении похожая картина: 67% открывают его ради конкретной покупки, а 42% – чтобы полистать каталог и вдохновиться.

Растет популярность казахстанских брендов. Их покупают больше половины опрошенных – 54%, причем чаще всего декоративную косметику. Главные причины, по которым люди выбирают локальные продукты: желание поддержать местных производителей (42%) и доступная цена (41%). В ассортименте "Золотого Яблока" сейчас 31 казахстанский бренд.

Косметику выбирают по чужому опыту: 94% опрошенных ориентируются на отзывы, а 80% покупают средство после обзоров и распаковок. О бьюти-трендах чаще всего узнают от блогеров и инфлюенсеров (68%), а 70% покупали косметику под влиянием трендов TikTok и Instagram.

Согласно данным исследования, почти половина казахстанок уже сегодня опирается на рекомендации AI-ассистентов при выборе косметики. В будущем выиграют бренды, которые оставляют больше подробной и понятной информации о себе в Сети, ведь она и лежит в основе ответов ИИ, – отметила Ляйсан Хамидуллина, директор по развитию бизнеса Tiburon Research Kazakhstan.

О компании

"Золотое Яблоко" – международный омниканальный бьюти-ретейлер. В Казахстане компания работает с 2022 года: здесь пять магазинов – три в Алматы, по одному в Астане и Шымкенте – и два распределительных центра. Жители Казахстана также могут заказывать товары на сайте и в приложении с доставкой по всей стране, а в Алматы и Астане – в день заказа. В Золотом Яблоке представлено более 1500 брендов со всего мира от масс-маркета до люкса: декоративная и уходовая косметика, парфюмерия, товары для дома, аксессуары, техника и многое другое. Ассортимент компании включает 31 казахстанский бренд.