"Золотое Яблоко" запускает свою медиапремию для журналистов и блогеров Казахстана

"Красиво!" — медиапремия международного бьюти-ретейлера "Золотое Яблоко". Ее получат журналисты и блогеры, которые живут в Казахстане и пишут о красоте, ретейле и культуре потребления, сообщает Zakon.kz.

Победителей выберет аудитория в голосовании на сайте премии. Подать заявку можно с 1 по 11 октября на странице премии.

Для журналистов в премии три номинации:

"Красиво сказано" – за тексты о бьюти-индустрии: брендах, продуктах и людях;

"По магазинам" – за тексты об офлайн-ретейле;

"Бьюти в онлайне" – за тексты об электронной торговле в сфере бьюти.

На премию можно подать интервью, репортажи, статьи и обзоры на казахском или русском языке. Материал должен выйти онлайн в казахстанском СМИ с 1 октября 2025 года по 1 октября 2026 года.

Для блогеров – четыре номинации:

"Бьюти-открытие" – бьюти-блоги от 5 000 до 9 999 подписчиков;

"Контентмейстер" – бьюти-блоги от 10 000 до 99 999 подписчиков;

"Лидер бьюти-мнений" – бьюти-блоги от 100 000 подписчиков;

"Он в бьюти" – бьюти-блоги, которые ведут мужчины.

Подходят блоги в Instagram, TikTok, YouTube и Telegram на казахском или русском языке.

В каждой номинации два победителя: "Гуру" и "Эксперт". Всего премию получат 14 авторов. Каждый получит памятную статуэтку премии и подарки от бьюти-брендов.

Журналисты и блогеры Казахстана каждый день рассказывают, как меняется бьюти-рынок: какие бренды появляются, как работают магазины, что покупают люди. Мы хотим отметить эту работу. Поэтому победителей выбираем не мы и не жюри, а читатели и зрители – те, для кого авторы пишут, – говорит директор "Золотого Яблока" в Казахстане Лилия Мамчук.

Номинировать автора может любой человек, в том числе сам автор. Участвовать могут авторы от 18 лет. Заявки принимаем до 11 октября включительно, до 23:59 по времени Астаны.

"Золотое Яблоко" проверит заявки на соответствие критериям номинаций. Список номинантов появится на сайте премии 15 октября. В тот же день начнется голосование: оно продлится до 25 октября, проголосовать смогут пользователи из Казахстана.

Победителей объявят 29 октября на закрытой церемонии в Алматы. На сайте премии итоги появятся 30 октября.