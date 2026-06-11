Заказ приедет быстрее: "Золотое Яблоко" расширило распределительный центр под Алматы

11 июня 2026 года международный бьюти-ретейлер "Золотое Яблоко" продемонстрировал журналистам обновленный распределительный центр под Алматы площадью в 9,5 тысяч м² – она выросла почти в четыре раза с момента открытия в 2022 году. Zakon.kz побывал на мероприятии.

На открытии присутствовал исполняющий обязанности руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области Айбол Рахимбаев. По его словам, событие является важным не только для самой компании, но и для социально-экономического развития региона.

"Запуск такого современного распределительного центра даст новый импульс развитию торговли и логистики, позволит повысить качество обслуживания, усовершенствовать процессы и более эффективно удовлетворять потребности потребителей. Вдобавок данный проект вносит свой вклад в создание рабочих мест – их создано более 300 – и привлечение инвестиций. Именно через такие конкретные проекты проявляется взаимовыгодное партнерство государства и бизнеса", – считает представитель областного акимата.

Распределительный центр "Золотого Яблока" в Алматинской области открылся еще в 2022 году. Тогда его площадь составляла всего 2,5 тыс. м², а на всю республику приходилось только два магазина (сейчас их пять: три в Алматы и по одному в Астане и Шымкенте. – Прим. авт.).

Первый этап реконструкции склада состоялся в 2024 году, именно он позволил расшириться до 5 тыс. м², увеличить пропускную способность и начать обрабатывать международные поставки.

Сегодня, в 2026-м, общая площадь возросла до 9,5 тыс. м², емкость РЦ составляет 3,4 тысячи паллетомест и до 6,5 млн единиц товара. Ежемесячный товарооборот – около 4,5 млн единиц.

На практике для клиентов это значит следующее:

○ Мощность центра выросла на 45%. Теперь он позволяет обрабатывать до 15 тыс. онлайн-заказов в день по сравнению с 8,5 тыс. заказов ранее.

○ Приемка товара от поставщиков занимает 36 часов вместо 48-ми. То есть долгожданные новинки будут оказываться на полках магазинов гораздо быстрее.

○ В Алматы, Астане и Шымкенте доступны доставка в двухчасовом окне, экспресс-доставка по городу в течение часа, а экспресс-доставка товара до магазинов в Астане и Шымкенте теперь занимает 24 часа.

Вместе с тем бьюти-ретейлер заботится о качестве своих товаров. При его приемке сотрудники тщательно проверяют продукцию на качественные и количественные отклонения и только после успешного прохождения контроля отправляют его в зону хранения, откуда позже он распределяется по магазинам и онлайн-покупателям. Вдобавок бренд работает напрямую с дистрибьюторами, производителями косметики и парфюмерии, что защищает конечного потребителя от подделок. Также РЦ имеет продуманную систему безопасности.

"Казахстан для нас – крайне важный стратегический регион, мы работаем здесь уже четыре года. Здесь у нас больше физических магазинов, чем во всех странах присутствия, кроме России. В нашем распределительном центре работают более 300 сотрудников. Мы действительно гордимся этой цифрой и достигнутым балансом – 50% мужчин и 50% женщин. Это возможность для того, чтобы жители Алматы и области могли работать в нашей компании. Мы обучаем наших сотрудников, у нас есть хорошая программа наставничества. Все документы, разработанные для обучения, предоставляются на казахском и русском языках. И у нас уже есть примеры того, как сотрудники с базовых позиций достигали уровня руководителей. Компания растет и развивается вместе с республикой, стараясь делать вклад в экономику, логистическую инфраструктуру, социальную сферу и развитие региона", – рассказал директор по логистике "Золотого Яблока" Андрей Голомидов.

К слову, на достигнутом международный бьюти-ретейлер останавливаться не собирается и уже анонсировал скорое открытие второго распределительного центра в Казахстане – в Астане площадью 5 тыс. м². Новый объект позволит сократить сроки доставки онлайн-заказов для регионов Северного и Восточного Казахстана. Подробной информацией о проекте обещают поделиться в ближайшее время.