Alex Lim и Игорь Крутой представили новую песню и нарвались на хейт: 72-летний композитор ответил каждому
Совместная публикация 72-летнего маэстро и 35-летнего казахстанца появилась в их Instagram-страничках.
"Премьера! Alex Lim, Игорь Крутой – "Любовница". Слушайте на всех музыкальных площадках", – написали артисты.
Большинство комментариев под постом получились с восторженными отзывами. Поклонники поблагодарили Крутого за новое звучание старой композиции, а Лима – за шикарный голос и исполнение:
- "Песня огонь!"
- "Как же это красиво!"
- "Как всегда, шедевр!"
- "Какой же шикарный голос! Восторг!"
- "Поздравляю вас с премьерой! Так держать!"
- "Боже, какое произведение! Под кожу, в сердце, в душу".
- "Как всегда, шедеврально! В самое сердце! Восхищаюсь".
- "Вы, как всегда, восхитительны, ваш голос завораживает!"
- "Ранее думала, что только ИИ так может петь. Невероятный тембр!"
- "С премьерой вас! Потрясающая песня и шикарнейшее исполнение! Браво, брависсимо!"
- "Я еще от вашего "Вокзала" не отошла. Ваше сотрудничество с Игорем Крутым – это прекрасно".
- "Боже, мурашки "побежали", сердцебиение участилось! Какой голос! Слушаю, застыв от внимания".
- "Ирина Аллегрова первая исполнила эту прекрасную песню, но у Александра, конечно, своя изюминка! Браво, маэстро!"
- "Клас! Хоть и ненавижу этих любовниц, но песня, как всегда, душевная! А исполнение зашкаливает! С новой песней вас и дальнейших успехов!"
- "Игорь Яковлевич и Александр, поздравляю вас премьерой песни! Очень красивая аранжировка, немного изменен текст и голос с хрипотцой, шикарно!"
- "Поздравляю с премьерой новой песни! Обалденная музыка, исполнение просто огонь! Какие вы талантливые! Сашу ждет успех с таким голосом и с таким композитором безусловно".
Но среди двух сотен положительных комментариев нашлись и негативные. В частности, хейтеры заявили, что лучше всего эту песню исполняет только Ирина Аллегрова и никто более, а Александра Лима назвали копией певца Александра Серова:
- "Ну нет... Не мой исполнитель".
- "Все-таки Аллегрова гениальна…"
- "Красиво поет, но Аллегрова в голове и все тут".
- "Ирина Аллегрова – ее голос, ее интонации… Только так и никак иначе".
- "Лучше Аллегровой эту песню никто еще не спел и не споет, хотя очень нравится тембор и голос Лима".
- "С точки зрения психологии, это ведь не что иное, как попытка вернуться в молодость. Я имею ввиду, что это же просто копия Серова".
А Игорь Крутой, в свою очередь, не поленился и ответил каждому.
"Не слушайте, раз не ваш…", "Никто не спорит…", "Время…", "Можно исполнить по-разному… Я не сторонник категоричности…", "Каждый поет по-своему…", "Нет, Серов пел по-другому…", – написал маэстро.
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28 октября 2026 года Игорь Крутой ответил казахстанке о возобновлении сотрудничества с Димашем Кудайбергеном. Поклонница отметила, что у маэстро был прекрасный тандем с народным артистом РК, и выразила надежду, что они в будущем еще подарят "прекрасные совместные шедевры". На это композитор ответил: "Мне нечего вам сказать по этому поводу".