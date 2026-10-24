#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
451.05
504.95
5.6
Культура и шоу-бизнес

"Всему приходит конец": Игорь Крутой поставил точку в проектах с Димашем Кудайбергеном

рука, пианино, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 11:54 Фото: pexels
Эстрадный композитор из России Игорь Крутой запустил рубрику, в которой ответил на самые частые и интересные вопросы от слушателей. Традиционно фанаты музыканта спросили его о творчестве с казахстанцем Димашем Кудайбергеном, сообщает Zakon.kz.

По словам Крутого, он очень дорожит диалогом с подписчиками. К примеру, в кадре он рассказывает, что написал одну композицию для канадско-бельгийской певицы Лары Фабиан и они даже договорились начать репетиции.

Также пианист сказал, что хотел бы поработать с канадской певицей Селин Дион.

"Но этого не получится по объективным причинам", – с сожалением отмечает Крутой.

Так как на видео многочисленные поклонники не услышали имя Димаша Кудайбергена, то решили задать вопросы в комментариях.

Один из них звучал так: "Очень жаль, что у вас с Димашем этого не происходит. Вы вместе были просто волшебны!"

Игорь Крутой обратил на замечание внимание и ответил:

"Всему хорошему всегда приходит конец..."

Еще одна подписчица также поинтересовалась: "А будут ли новые проекты с Димашем?"

"Думаю, что не будет…", – уточнил народный артист России.

Несмотря на отрицательные ответы, пользователи Сети не теряют оптимизма:

"Все равно надеемся и ждем новые ваши совместные проекты с Димашем!"

Творческий тандем Димаша Кудайбергена и Игоря Крутого начался в 2018 году. Известно, что артисты никогда не связывали себя официальными контрактами. Маэстро написал для Кудайбергена целый ряд сложнейших произведений, которые раскрыли уникальный вокальный диапазон певца: "Любовь уставших лебедей" (2018), "Мадемуазель Хайд" и "Там, где живет любовь" (2019), "Your Love" (2020), "Ave Maria" (2021), "Stranger" (2021), "Okay" (2022). Затем последовало затишье.

Ранее Крутой опубликовал новое видео с казахстанским исполнителем Александром Лимом (Alex Lim). В трендовом ролике артисты раскрыли "всю правду" друг о друге, ответив на несколько вопросов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Игорь Крутой, Димаш Кудайберген
18:01, 04 августа 2025
Игорь Крутой ответил Димашу Кудайбергену
российский композитор и пианист Игорь Крутой, казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген
17:11, 18 августа 2025
"Димаш такой один": Игорь Крутой раскрыл, был ли у них с Кудайбергеном контракт
российский эстрадный композитор Игорь Крутой
20:49, 17 мая 2026
Игорь Крутой сделал интригующее заявление о Димаше Кудайбергене
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстан завоевал 50 медалей на V Азиатских Пара играх
11:54, Сегодня
Казахстан завоевал 50 медалей на V Азиатских Пара играх
&quot;Растерялся&quot;: Александр Гришин высказался о решении Черчесова оставить Самородова в запасе
11:10, Сегодня
"Растерялся": Александр Гришин высказался о решении Черчесова оставить Самородова в запасе
Зарубежное издание спрогнозировало исход матча Рыбакиной и Шнайдер в Нинбо
10:25, Сегодня
Зарубежное издание спрогнозировало исход матча Рыбакиной и Шнайдер в Нинбо
&quot;Чемпионат&quot; вспомнил о матче Танги Ндомбеле против Казахстана
09:40, Сегодня
"Чемпионат" вспомнил о матче Танги Ндомбеле против Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: