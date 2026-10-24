"Всему приходит конец": Игорь Крутой поставил точку в проектах с Димашем Кудайбергеном

Эстрадный композитор из России Игорь Крутой запустил рубрику, в которой ответил на самые частые и интересные вопросы от слушателей. Традиционно фанаты музыканта спросили его о творчестве с казахстанцем Димашем Кудайбергеном, сообщает Zakon.kz.

По словам Крутого, он очень дорожит диалогом с подписчиками. К примеру, в кадре он рассказывает, что написал одну композицию для канадско-бельгийской певицы Лары Фабиан и они даже договорились начать репетиции.

Также пианист сказал, что хотел бы поработать с канадской певицей Селин Дион.

"Но этого не получится по объективным причинам", – с сожалением отмечает Крутой.

Так как на видео многочисленные поклонники не услышали имя Димаша Кудайбергена, то решили задать вопросы в комментариях.

Один из них звучал так: "Очень жаль, что у вас с Димашем этого не происходит. Вы вместе были просто волшебны!"

Игорь Крутой обратил на замечание внимание и ответил:

"Всему хорошему всегда приходит конец..."

Еще одна подписчица также поинтересовалась: "А будут ли новые проекты с Димашем?"

"Думаю, что не будет…", – уточнил народный артист России.

Несмотря на отрицательные ответы, пользователи Сети не теряют оптимизма:

"Все равно надеемся и ждем новые ваши совместные проекты с Димашем!"

Творческий тандем Димаша Кудайбергена и Игоря Крутого начался в 2018 году. Известно, что артисты никогда не связывали себя официальными контрактами. Маэстро написал для Кудайбергена целый ряд сложнейших произведений, которые раскрыли уникальный вокальный диапазон певца: "Любовь уставших лебедей" (2018), "Мадемуазель Хайд" и "Там, где живет любовь" (2019), "Your Love" (2020), "Ave Maria" (2021), "Stranger" (2021), "Okay" (2022). Затем последовало затишье.

Ранее Крутой опубликовал новое видео с казахстанским исполнителем Александром Лимом (Alex Lim). В трендовом ролике артисты раскрыли "всю правду" друг о друге, ответив на несколько вопросов.