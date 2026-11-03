Новый фильм Marvel установил рекорд по продажам билетов до выхода на экраны

Мировые предварительные продажи билетов на фильм Marvel "Мстители: Доктор Дум" (Avengers: Doomsday) превысили 125 миллионов долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ThePrint, в октябре 2026 года трекер Global Box Office сообщил о преодолении отметки в 100 млн долларов мировых предварительных продаж билетов на фильм. К 27 октября показатель, по оценкам стороннего аналитического ресурса, превысил 125 млн долларов. При этом Disney официально не подтвердил эту сумму.

А первый полноценный трейлер "Мстители: Доктор Дум" только за сутки набрал 503 млн просмотров. По этому показателю он занял второе место среди самых просматриваемых кинематографических трейлеров за первые 24 часа. Лидером остается ролик фильма "Человек-паук: Новый день", собравший 719 млн просмотров за аналогичный период.

Главную роль Виктора фон Дума исполнит Роберт Дауни-младший. В фильме также снимутся Крис Эванс, Крис Хемсворт, Педро Паскаль, Энтони Маки, Пол Радд, Флоренс Пью, Ванесса Кирби и другие актеры. Премьера в США запланирована на 18 декабря 2026 года, а в Казахстане на 7 января 2027 года.

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