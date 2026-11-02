Что посмотреть: подборка фантастических сериалов для любителей сверхъестественного

Большинство людей может спокойно пройти мимо старого или заброшенного здания и ничего необычного не заметить. Герои же некоторых сериалов могут видеть тех, кого для остальных не существует, сообщает Zakon.kz.

Издание iXBT составило подборку из сериалов, в которых умершие просят передать сообщение родственникам, разобраться в собственной смерти, а некоторые духи просто не способны уйти, пока кто-нибудь из живых не решит их проблему.

"Говорящий с призраками" (2002)

Фрэнк Тейлор раньше работал полицейским, а после исчезновения сына и распада семьи стал частным детективом. Очередное расследование едва не заканчивается для него смертью, и после возвращения к жизни мужчина обнаруживает неприятное последствие пережитого. Теперь рядом с обычными людьми он замечает призраков, причем далеко не все из них настроены дружелюбно.

"Говорящая с призраками" (2005-2010)

Мелинда Гордон выглядит человеком с совершенно обычной жизнью: она живет с мужем, занимается антикварным магазином и решает повседневные проблемы. Но с детства Мелинда способна видеть умерших и разговаривать с ними. Чаще всего рядом с живыми остаются те, кому что-то мешает окончательно оставить прежний мир.

"Отель "Дель Луна" (2019)

Гу Чхан Сон строит вполне земную карьеру гостиничного менеджера и совсем не собирается обслуживать постояльцев из загробного мира. Однако старое соглашение, заключенное его отцом, приводит мужчину в загадочный отель "Дель Луна". Его гости уже умерли, персонал существует по собственным сверхъестественным правилам, а обычные люди вообще редко способны увидеть это место таким, каким оно является на самом деле.

"Посредник" (2019)

Кэсси Бедфорд с детства способна видеть духов и получать внезапные образы событий, произошедших раньше или еще только возможных в будущем. Самой девушке подобный дар приносит гораздо больше беспокойства, чем преимуществ. Призрак может появиться без приглашения, а очередное видение редко сопровождается понятным объяснением того, что именно она только что увидела.

"Призраки" (2021-…)

Журналистка Саманта вместе с мужем Джеем получает в наследство огромное старое поместье и решает превратить его в гостиницу. Однако после несчастного случая у дома обнаруживается особенность, о которой наследники раньше не подозревали. В здании живет целая компания призраков разных эпох, и увидеть их может только Сэм.

"Еще не мертва" (2023-2024)

Нелл Серрано возвращается к журналистике после неудачного периода в жизни и рассчитывает снова заниматься серьезной работой. Вместо этого ей поручают писать некрологи – задание, которое самой Нелл кажется довольно далеким от желанного возвращения в профессию. Но вскоре выясняется, что новый отдел приготовил для нее куда более странную обязанность.

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