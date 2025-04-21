Димаш рассказал о продаже билетов на свою встречу в Алматы

Казахстанский исполнитель с мировой популярностью Димаш Кудайберген объявил о дате и времени старта продаж билетов на известном сайте, сообщает Zakon.kz.

Со слов певца на его странице в Instagram, речь идет о фан-встрече. Она запланирована в "Алматы Арена" на 26 мая. Такой подарок певец решил сделать себе и преданным поклонникам в день своего рождения.

"Билеты на фан-встречу уже 21 апреля в 20:00 будут в доступе на сайте Ticketon. А уже 27 мая увидимся в кино на показе шоу "Stranger"!" Димаш Кудайберген

Поклонники певца завалили его в комментариях эмоциональными сообщениями. Одни пожелали Димашу продуктивной поездки в Алматы. Другие же, учитывая работу сайта по продаже билетов на концерт Джей Ло, решили запастись валидолом и терпением.

Другой казахстанский исполнитель Скриптонит напротив вызвал беспокойство у своих фанатов. Они обратили внимание на его внешний вид, который по их мнению вызван состоянием здоровья певца.