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Культура и шоу-бизнес

Димаш рассказал о продаже билетов на свою встречу в Алматы

Димаш приедет в Алматы 26 мая, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 07:44 Фото: dimashnews
Казахстанский исполнитель с мировой популярностью Димаш Кудайберген объявил о дате и времени старта продаж билетов на известном сайте, сообщает Zakon.kz.

Со слов певца на его странице в Instagram, речь идет о фан-встрече. Она запланирована в "Алматы Арена" на 26 мая. Такой подарок певец решил сделать себе и преданным поклонникам в день своего рождения.

"Билеты на фан-встречу уже 21 апреля в 20:00 будут в доступе на сайте Ticketon. А уже 27 мая увидимся в кино на показе шоу "Stranger"!"Димаш Кудайберген

Поклонники певца завалили его в комментариях эмоциональными сообщениями. Одни пожелали Димашу продуктивной поездки в Алматы. Другие же, учитывая работу сайта по продаже билетов на концерт Джей Ло, решили запастись валидолом и терпением.

Другой казахстанский исполнитель Скриптонит напротив вызвал беспокойство у своих фанатов. Они обратили внимание на его внешний вид, который по их мнению вызван состоянием здоровья певца.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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