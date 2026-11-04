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Культура и шоу-бизнес

Умер автор скандальной "Калигулы": Тинто Брассу было 93 года

оператор, съемка, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 17:45 Фото: pexels
Культовый итальянский кинорежиссер Тинто Брасс скончался 4 ноября 2026 года в возрасте 93 лет, сообщает Zakon.kz.

О смерти стало известно из публикации информационного агентства Ansa со ссылкой на заявление супруги Катерины Варци и его детей.

Согласно дынным РИА Новости, семья планирует провести похороны в узком частном кругу.

Джованни "Тинто" Брасс вошел в историю мирового кинематографа как главный маэстро и первопроходец интеллектуального эротического кино.

За свою карьеру Тинто Брасс снял более 30 фильмов. Среди его известных работ – "Салон Китти" (1976), "Калигула" (1979), "Ключ" (1983), "Миранда" (1985), "Паприка" (1991), "Все леди делают это" (1992) и "Подглядывающий" (1994).

"Калигула" – одна из самых скандальных работ Брасса, прославившаяся провокационным изображением жизни и пороков Древнего Рима. Из-за откровенных сцен и изображения насилия фильм сталкивался с запретами и цензурными сокращениями.

Известно, что в апреле 2010 года режиссер перенес тяжелый инсульт, после которого прекратил снимать фильмы, однако изредка продолжал появляться на публике и киноэкранах в качестве актера. Последняя картина вышла в 2009 году.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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