Казахстан намерен нарастить выпуск авиатоплива к 2030 году

Министр энергетики Ерлан Аккенженов на пресс-конференции в правительстве 4 ноября 2026 года поделился планами по производству топлива в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Аккенженов признал, что на сегодняшний день в Казахстане имеется дефицит авиатоплива: недостающий объем (около 25%) страна ввозит из-за рубежа.

Решить эту проблему в ведомстве намерены как за счет модернизации трех действующих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), так и за счет строительства нового.

"На сегодня ведется работа по расширению мощностей мини-НПЗ на западе страны. Его модернизация к середине следующего года дополнительно будет произведено 100 тыс тонн керосина. К 2030 году в стране будет возможность производить дополнительно 1,5 млн тонн авиакеросина. Это в рамках всех проектов, которые мы планируем реализовать (Речь идет о модернизации мини-НПЗ и трех НПЗ, а также строительстве четвертого завода. – Прим. ред.)", – сказал он.

Министр заверил, что на сегодня никаких ограничений нет по авиатопливу.

"Есть запас на 45 дней. Все отечественные авиакомпании обеспечены топливом. Зарубежные авиакомпании мы также в полном объеме без каких-либо ограничений обеспечиваем авиатопливом", – резюмировал глава Минэнерго.

Ранее Ерлан Аккенженов рассказал, что даст модернизация трех действующих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) рядовым казахстанцам.