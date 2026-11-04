"Все было не зря": плачущая юная поклонница вдохновила Филиппа Киркорова на признание

Народный артист России Филипп Киркоров 4 ноября 2026 года опубликовал фрагмент концерта в Пензе. Его растрогала юная поклонница, которая со слезами на глазах подпевала кумиру. После музыкант признался, что ради таких моментов хочет возвращаться на сцену, сообщает Zakon.kz.

По словам певца, когда под его песни плачут дети, он понимает, что все было не зря.

"Я на сцене уже больше 40 лет. И за эти годы сменилось целых четыре поколения моих зрителей! Когда-то на мои концерты приходили совсем юные девчонки. Потом они приводили своих детей. Сегодня приходят уже с внуками. И вот эта маленькая девочка из Пензы… Она еще не знает, что такое первая любовь, разбитое сердце, разлука. Но уже чувствует музыку так, что не может сдержать слез. И в такие моменты у меня самого ком в горле…" Филипп Киркоров

Артист подчеркивает, что можно собрать тысячи залов, получить сотни наград, но нет награды дороже, чем слезы ребенка, который чувствует песню сердцем.

"Ради таких мгновений хочется снова и снова выходить на сцену. Они дают мне силы, вдохновение и уверенность, что все, что я делаю, имеет смысл. Говорят, у каждого поколения свои кумиры. А какое же это счастье – стать частью жизни сразу четырех поколений! Спасибо вам за то, что взрослеете, влюбляетесь, создаете семьи, растите детей, а мои песни продолжают жить вместе с вами. И знаете… Кажется, я только начинаю!" Филипп Киркоров

Комментаторы отметили трогательный момент, подчеркнув, что миром должна править любовь.

Примечательно, что это не первая юная поклонница, удивившая короля эстрады. В июле он разыскал 10-летнюю фанатку из Сочи, которая искренне подпевала ему на концерте.

В июне мы также писали о том, что Киркоров удивил неожиданными кадрами с "пропавшим" сыном-подростком.