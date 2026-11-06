"Слава Господу": создатель "Рэкетира" Акан Сатаев оказался в больнице

Известный казахстанский кинорежиссер, продюсер и сценарист Акан Сатаев попал в больницу в Атырау. О своей госпитализации кинематографист сообщил в социальных сетях, выложив кадры из медучреждения, сообщает Zakon.kz.

Детали и причины ухудшения здоровья режиссер пока не раскрыл, пообещав делиться подробностями позже. При этом он успокоил поклонников, подчеркнув, что уже готовится к выписке.

"Главное – скоро меня выписывают, и я вернусь на съемочную площадку нашего фильма "Қан мен серт". Слава Господу! Хочу от всего сердца поблагодарить врачей, весь персонал и руководство этого замечательного кардиоцентра за ваш высокий профессионализм, заботу и по-настоящему человеческое отношение к пациентам!" – написал Акан Сатаев в соцсетях.

Стоит отметить, что Акан Сатаев – один из самых заметных кинематографистов страны. Режиссер культового "Рэкетира" и исторического эпоса "Томирис", а также экс-глава "Казахфильма", сейчас работает над новым проектом своей независимой студии Sataifilm, съемки которого проходят в Атырауской и Мангистауской областях.

Ранее Акан Сатаев поделился с общественностью радостной новостью. Кинорежиссер рассказал, что снова стал отцом.