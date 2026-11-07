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Культура и шоу-бизнес

The Weekend установил мировой рекорд

Певец the weeknd, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 07:36 Фото: instagram/theweeknd
Канадский певец The Weekend установил рекорд по сборам среди сольных исполнителей-мужчин, сообщает Zakon.kz.

По данным Billboard Canada, гастроли с туром After Hours Til Dawn принесли артисту более 1,3 млрд долларов (581,2 млрд тенге), а концерты посетили около девяти млн зрителей. Таким образом он установил новый мировой рекорд по сборам среди сольных исполнителей-мужчин.

Тур стартовал летом 2022 года и завершился 3 ноября 2026 года выступлением в Куала-Лумпуре. За четыре года артист провел 176 концертов по всему миру.

По сборам The Weekend обошел Элтона Джона, чей прощальный тур Farewell Yellow Brick Road заработал 939 млн долларов (419,8 млрд тенге).

В общем рейтинге самых кассовых гастролей всех времен After Hours Til Dawn занимает третье место, уступая туру Coldplay Music of the Spheres – 1,52 млрд долларов (679,6 млрд тенге) и Eras Tour Тейлор Свифт – 2 млрд долларов (894,2 млрд тенге).

Ранее стало известно, что новый фильм Marvel установил рекорд по продажам билетов до выхода на экраны.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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