Молния в США установила мировой рекорд

Всемирная метеорологическая организация в США зафиксировала молнию длинной 829 км, которая установила мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным на сайте организации, чтобы преодолеть расстояние, сравнимое с молнией, нужно ехать на автомобиле не менее девяти часов или лететь на самолете 90 минут. Отмечается, что эта молния на 61 км превышает предыдущий рекорд, установленный 29 апреля 2020 года, когда молния протянулась на 768 км плюс-минус 8 км над южными штатами США.

"Она охватила территорию от восточного Техаса до Канзас-Сити, что эквивалентно расстоянию между Парижем и Венецией в Европе", – говорится в сообщении.

Как уточняется, рекорд зафиксировали с помощью спутниковых снимков геостационарного аппарата NOAA GOES-16, причем первоначально эту молнию не заметили – ее обнаружили только при повторном анализе данных. В ВМО объяснили феноменальную длину разряда тем, что он возник в зоне мезомасштабной конвективной системы над Великими равнинами Северной Америки – регионом, известным особо мощными грозовыми фронтами.



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