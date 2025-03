Сирийская балерина на квадроциклах установила мировой рекорд

По информации Книги рекордов Гиннесса, проехав около 470 метров ей удалось побить мировой рекорд. Чтобы установить его, ей нужно было ни к чему не прикасаться руками во время движения на квадроциклах. Транспортные средства также должны были двигаться со скоростью не менее пяти км/ч.

Квадроциклами управляли Мохамед Альблуши и Абдулла Альхаттави.

Со слов балерины, она посвятила свой рекорд семье, а также Сирии и ОАЭ.

New record: Longest distance covered whilst performing a split on two moving quad bikes – 470 metres and was achieved by Yara Khdair (Syria), Mohamed Alblooshi (UAE) and Abdulla Alhattawi (UAE) in Dubai, UAE pic.twitter.com/SA5YJBL3Lb