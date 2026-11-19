18 ноября 2026 года российский эстрадный певец Дмитрий Маликов выступил с большим юбилейным концертом в Астане. Артист позднее на странице в Instagram поделился трогательной историей, сообщает Zakon.kz.

В описании к видео он оставил краткую подпись: "Бывают моменты, когда невозможно сдержать слез..."

В кадре исполнитель хита "Звезда моя далёкая" рассказал о поклоннице из Астаны.

"Ее зовут Светлана Яковлева. Всякий раз, когда я приезжал в Астану, – она приходила на концерт. Более того, она прилетала на каждый мой концерт в Москву, Санкт-Петербург. Я так ее и звал – Света из Астаны. Она мне всегда привозила синие шоколадки. И вдруг узнаю, что она заболела и скончалась. Это случилось пару лет назад". Дмитрий Маликов

По словам музыканта, он очень сильно расстроился.

"Хочу посвятить ее памяти пьесу. Эта одна из самых красивых моих мелодий. Называется она "Лола", – подчеркнул Маликов и исполнил композицию.

На этом концерте также присутствовала сестра Светланы, которая выступила с небольшой речью и благодарностью:

"Я не смогла удержаться от слез. Хочу сказать, что Дмитрий всегда был лучом света. Светлана приходила окрыленная".

Впрочем, эмоции не смогли сдержать и пользователи Сети.

Дмитрий Юрьевич, вы не просто артист, вы человек с большим сердцем. Смотрю это видео и рыдаю. Светлая память Светлане.

Ком в горле был, невероятно, приезжайте еще в Казахстан.

До слез. Я плакала вместе с тобой. Вечная память Светлане.

Как же тепло на душе от этой доброты.

Плачу вместе с вами.

Секрет прост: Дмитрий настоящий, без напыления, подражания и т. д. Он такой, какой есть, без масок.

До слез! Дмитрий, так трогательно вы поделились этой историей с нами!

17 ноября, выступая в Алматы, Маликов вспомнил, как началась его история с этого города в 1988 году.