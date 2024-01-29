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Дмитрий Маликов расстроил поклонников своим поступком на день рождения

Дмитрий Маликов расстроил поклонников своим поступком на день рождения Фото: Instagram/dmitriy_malikov
Известный российский эстрадный певец и композитор Дмитрий Маликов записал видеообращение к своим подписчикам в Instagram, во время которого отпустил в небо охапку воздушных шариков. Этим поступком артист расстроил своих поклонников, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 29 января 2024 года, певцу исполнилось 54 года. Обращаясь к своим подписчикам, Дмитрий Маликов рассказал, что получает от них "так много потрясающих сообщений в день своего рождения".

"Это меня и мою семью очень окрыляет, и стимулирует к творчеству. 9 февраля выходит мой новый трек, который называется "Слезы Питера", и вот как раз там так много о любви настоящей, страстной, а главное – взаимной. Поверьте мне, я тоже вас очень-очень люблю. И вот эти шарики символически хочу сейчас отправить в небо, чтобы они вернулись к каждому из вас с моими добрыми, искренними пожеланиями", – сказал Дмитрий Маликов и отпустил в небо охапку желтых шариков.

Он поблагодарил фолловеров за поздравления с днем рождения, а также признался им в любви.

"Спасибо вам, я вас тоже очень люблю", – заключил Дмитрий Маликов.

Как отметили подписчики артиста, они до последнего надеялись, что шары в небо не полетят и осудили кумира за этот поступок:

  • "До последнего надеялась, что шары в небо не полетят".
  • "С днем рождения, дорогой Дмитрий! Это день рождения моей дочери тоже! Счастья и любви!"
  • "Дмитрий, мои поздравления! Но шарики не стоит отпускать в небо, это загрязняет окружающую среду и может стать причиной гибели животных и птиц".

Другие же фолловеры с радостью отметили, что и они сегодня празднуют день рождения:

  • "С днем рождения! У меня тоже сегодня день рождения".
  • "С днем рождения вас, Дмитрий. Всего самого наилучшего вам и вашим родным, близким. Всего желаю, чего могу пожелать себе, ведь у нас в один день день рождения".
  • "С днем рождения! Я так рада, что у меня день рождение в один день с таким прекрасным и замечательным композитором и певцом. Просто обожаю ваше творчество".
  • "С днем рождения, Дима! Каждый год 29 января для меня праздник, и так уже на протяжении 24 лет! Пусть у тебя все будет хорошо! Счастья тебе! Здоровья тебе и твоей семье!"

Самые преданные поклонники просто поздравили Дмитрия Маликова с днем рождения, и пожелали ему долгих лет жизни, счастья и творческих успехов:

  • "С днем рождения, Дима. Спасибо, что вы есть".
  • "Дмитрий, с днем рождения, много счастья и творческих успехов".
  • "С днем рождения, пусть эти шарики вернутся лучиками солнца!"
  • "С днем рождения, дорогой, любимый, неповторимый Дмитрий Юрьевич! Ловлю шарик!"
  • "С днем рождения! Моя молодость! И как приятно, что человек не измазан грязью шоу-бизнеса".
  • "Дмитрий, с вашим днем! С вашим новым годом! Продолжайте творить! У вас огромное количество поклонников, радуйте нас своим творчеством".

Не остались в стороне и поклонники артиста из Казахстана, которые тоже присоединились к поздравлениям:

  • "С днем рождения! Мы ваши поклонники. С любовью, из Казахстана".
  • "С днем рождения, Дмитрий. Здоровья вам крепкого и процветания! С любовью, из Казахстана".

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