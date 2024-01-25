Дмитрий Маликов показал подросшего сына от суррогатной матери

Российский эстрадный певец Дмитрий Маликов порадовал поклонников редким фото младшего сына Марка, сообщает Zakon.kz.

Дмитрий Маликов и его супруга стали родителями во второй раз в 2018 году. Известно, что супругам помогла выносить наследника суррогатная мать.

Публикация с совместной фотографией была размещена 24 января 2024 года на личной странице прославленного пианиста. В этот день Марку исполнилось 6 лет.

"Сегодня моему Маркуше 6 лет", – кратко подписал снимок артист.

Подписчики присоединились к поздравлениям и осыпали комплиментами наследника.

В декабре 2023 года композитор рассказал, что устроил сюрприз своему 80-летнему отцу Юрию Маликову.