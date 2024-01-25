Дмитрий Маликов показал подросшего сына от суррогатной матери
Фото: Instagram/dmitriy_malikov
Российский эстрадный певец Дмитрий Маликов порадовал поклонников редким фото младшего сына Марка, сообщает Zakon.kz.
Дмитрий Маликов и его супруга стали родителями во второй раз в 2018 году. Известно, что супругам помогла выносить наследника суррогатная мать.
Публикация с совместной фотографией была размещена 24 января 2024 года на личной странице прославленного пианиста. В этот день Марку исполнилось 6 лет.
"Сегодня моему Маркуше 6 лет", – кратко подписал снимок артист.
Подписчики присоединились к поздравлениям и осыпали комплиментами наследника.
В декабре 2023 года композитор рассказал, что устроил сюрприз своему 80-летнему отцу Юрию Маликову.
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