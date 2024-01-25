Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Дмитрий Маликов показал подросшего сына от суррогатной матери

Дмитрий Маликов показал подросшего сына от суррогатной мамы Фото: Instagram/dmitriy_malikov
Российский эстрадный певец Дмитрий Маликов порадовал поклонников редким фото младшего сына Марка, сообщает Zakon.kz.

Дмитрий Маликов и его супруга стали родителями во второй раз в 2018 году. Известно, что супругам помогла выносить наследника суррогатная мать.

Публикация с совместной фотографией была размещена 24 января 2024 года на личной странице прославленного пианиста. В этот день Марку исполнилось 6 лет.

"Сегодня моему Маркуше 6 лет", – кратко подписал снимок артист.

Подписчики присоединились к поздравлениям и осыпали комплиментами наследника.

В декабре 2023 года композитор рассказал, что устроил сюрприз своему 80-летнему отцу Юрию Маликову.

Читайте также

продюсер
Фотографии Аши Матай и ее мамы на юбилее Баян Алагузовой обсуждает Казнет
вручение премии
Президентскую литературную премию получили молодые писатели и поэты Казахстана
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
Хейтеры набросились на мужа Баян Алагузовой
Анастасия Московчук
Россия Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Кселл" делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Kcell делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Баян Алагузова рассказала о дорогом подарке от сестры
Баян Алагузова рассказала о дорогом подарке от сестры
Авокадо или тыквенные семечки: что полезнее?
Авокадо или тыквенные семечки: что полезнее?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: