Казахстанское кино покоряет Италию: в Милане представили три отечественные картины
Фото: Министерство культуры и информации РК
С 16 по 19 ноября 2026 года в Милане (Италия) прошли Дни казахстанского кино. Мероприятие было направлено на продвижение отечественного кинематографа за рубежом и развитие культурного сотрудничества между двумя странами, сообщает Zakon.kz.
Открытие состоялось в кинотеатре CityLife Anteo с участием представителей Посольства Казахстана в Италии, киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова и отечественной киноиндустрии.
Итальянским зрителям представили три фильма. Историческая драма "Анаға апарар жол" рассказывает о материнской любви и стойкости, картина "Томирис" посвящена легендарной царице массагетов, а биографическая лента "Әміре" – жизни известного казахского певца Амре Кашаубаева.
Организаторы отметили, что показ казахстанских картин в Италии помог познакомить зарубежную аудиторию с историей и культурным наследием страны, а также расширить международные культурные связи.
Ранее сообщалось, что новая обязанность появится у владельцев онлайн-кинотеатров в Казахстане.
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