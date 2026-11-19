С 16 по 19 ноября 2026 года в Милане (Италия) прошли Дни казахстанского кино. Мероприятие было направлено на продвижение отечественного кинематографа за рубежом и развитие культурного сотрудничества между двумя странами, сообщает Zakon.kz.

Открытие состоялось в кинотеатре CityLife Anteo с участием представителей Посольства Казахстана в Италии, киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова и отечественной киноиндустрии.

Итальянским зрителям представили три фильма. Историческая драма "Анаға апарар жол" рассказывает о материнской любви и стойкости, картина "Томирис" посвящена легендарной царице массагетов, а биографическая лента "Әміре" – жизни известного казахского певца Амре Кашаубаева.

Организаторы отметили, что показ казахстанских картин в Италии помог познакомить зарубежную аудиторию с историей и культурным наследием страны, а также расширить международные культурные связи.

Ранее сообщалось, что новая обязанность появится у владельцев онлайн-кинотеатров в Казахстане.