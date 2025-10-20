Казахстанское кино уверенно завоевывает мировые экраны

В Министерстве культуры и информации 20 октября 2025 года рассказали о развитии в стране национальной кинематографии, а также архивного, библиотечного и книжного дела, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, отечественные картины приняли участие более чем в 300 международных кинофестивалях и завоевали 177 наград, укрепив позицию Казахстана в мировой киноиндустрии.

"С 2020 по 2025 год Государственным центром поддержки национального кино реализовано 119 кинопроектов, охватывающих широкий спектр жанров – от полнометражных художественных фильмов до анимации. В последние два года проведено три питчинга (визуальная презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов, готовых финансировать этот проект), по итогам которых 40 из 57 проектов реализуются молодыми кинематографистами", – сказано в сообщении.

В 2024 году пересмотрели правила конкурсного отбора, что позволило сделать процесс прозрачнее и эффективнее. Установлены приоритетные темы, сокращены сроки разработки сценариев, внедрен электронный формат подачи документов и усовершенствован механизм голосования Экспертного совета.

Благодаря этим изменениям доля сценариев на казахском языке выросла до 75%, а участие молодых независимых режиссеров значительно увеличилось.

Значимым достижением стал успех фильма "Qaitadan", получившего государственную поддержку и ставшего лидером отечественного проката с кассовыми сборами свыше 1 млрд тенге. Картина более чем в пять раз окупила государственные инвестиции, явив собой пример эффективности новых механизмов господдержки.

В 2025 году стартовал республиканский кастинг "JARQYRA", направленный на поиск и поддержку новых актерских талантов (преимущественно из регионов). Благодаря этому проекту молодые артисты получили возможность заявить о себе и стать частью национального кинематографа.

"В ходе акции "Декада казахского кино" показы отечественных фильмов прошли в кинотеатрах Карагандинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской областей и в области Жетісу. Отечественные фильмы становятся все более доступными зрителям – сегодня они представлены не только в кинотеатрах (в том числе и в региональных), но и на онлайн-платформах", – продолжили в Минкультуры.

Совместно с платформой "Кинопоиск" создана специальная подборка из 17 казахстанских картин, включая "Время патриотов", "Каникулы off-line 2", "Дос-Мұқасан", "Қажымұқан" и другие. Это открывает новые возможности популяризации казахстанского кино.

Казахстанское кино уверенно выходит на новые рубежи и находит своего зрителя как в стране, так и за ее пределами . Впервые за последние 30 лет наша страна была представлена на крупнейшем кинорынке Marché du Film в рамках Каннского кинофестиваля, где национальный стенд KazakhCinema стал важной площадкой для продвижения отечественных проектов.

"В Каннах были подписаны меморандумы с национальными киноцентрами Франции и Грузии, а в Актау – соглашения о сотрудничестве с киноорганизациями Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Туркменистана и Узбекистана. В числе международных проектов документальный фильм "Сказка о морских псах" и копродукция "Победителей видно на старте", представленные на фестивалях в Локарно и Пусане". Министерство культуры и информации

Что касается развития архивного, библиотечного и книжного дела, то, во-первых, сегодня в стране действует 236 архивов, включая Архив президента Республики Казахстан и четыре специальных государственных архива. Национальный архивный фонд насчитывает свыше 27,8 млн единиц хранения, объединенных в 74,5 тыс.

"За годы работы для подготовки квалифицированных специалистов дважды увеличен государственный образовательный заказ по программе "Библиотечное дело, обработка информации и архивное дело": количество грантов по бакалавриату выросло с 20 до 100. По поручению главы государства дополнительно выделено 89 грантов для подготовки кадров архивного и библиотечного профиля в пяти регионах страны", – сообщили в министерстве.

Также введены в эксплуатацию новые здания Кордайского и Жамбылского районных архивов Жамбылской области, Темирского районного архива Актюбинской области и Архива президента РК в Астане.

С целью совершенствования механизмов государственной поддержки в сфере литературы в 2023 году по инициативе президента учреждена специальная Президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов. Премия присуждается в номинациях "Проза", "Поэзия", "Детская литература", "Драматургия". Размер премии составляет 4,1 млн тенге на каждую номинацию.

В соответствии с поручением главы государства, данным на Национальном курултае, прошедшем в 2023 году в Туркестане, о возвращении почетного звания "Қазақстанның халық жазушысы" 16 октября 2023 года были внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан "О государственных наградах Республики Казахстан", что стало признанием их значительного вклада в развитие национальной литературы.

23 апреля 2025 года впервые отметили Национальный день книги, учрежденный по инициативе главы государства. Главным событием праздника стало вручение наград победителям конкурса "Ұлттық кітап", призванного поддерживать талантливых авторов и стимулировать литературный процесс.

Важным направлением остается сохранение исторической памяти.

"Министерством создан веб-портал "Батырларға тағзым", где собраны данные о более чем 690 тысячах участников Великой Отечественной войны, включая 365 Героев Советского Союза, четырех дважды Героев и 19 кавалеров ордена Славы. Во взаимодействии с Министерством обороны внесены сведения по 6 615 военнопленным казахстанцам. На платформе KAZNEB.KZ размещены аудиоверсии произведений писателей-фронтовиков", – сказано в сообщении.

В рамках проекта "Архив-2025" собрано свыше тысячи уникальных исторических документов из 14 стран. Разрабатывается новый законопроект, направленный на сохранение архивных материалов и создание правовой базы единого электронного архива.

"В этом году Национальный архив РК активно развивал международное сотрудничество. Подписаны меморандумы с архивными службами Саудовской Аравии, России, Литвы и Турции, реализованы совместные проекты по цифровизации и сохранению документального наследия".

В августе в Бухаре прошли Дни архивов Казахстана в Узбекистане, где представлено совместное издание "Культурное сотрудничество Узбекистана и Казахстана в архивных документах". В июне в Москве презентован фотоальбом "Документальное свидетельство героизма казахстанцев в Великой Отечественной войне".