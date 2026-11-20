Поп-икона Бруно Марс 20 ноября 2026 года рассказал о потере отца – Питера Эрнандеса. Ему было 74 года, сообщает Zakon.kz.

Американский певец уточнил, что на прошлой неделе ему удалось в последний раз обнять своего отца.

"Если вы когда-нибудь слышали, как я говорю о нем, то знаете: я всегда называл его человеком, который научил меня всему, что я знаю, особенно всему, что связано с музыкой. Он вырастил четырех моих прекрасных сестер, моего брата и меня. В моих глазах он был лучшим папой на свете. Я буду скучать по нему каждый день, пока мы снова не встретимся. Я люблю тебя, папа. Поцелуй за меня маму там, наверху", – написал артист.

На одном из опубликованных снимков музыкант обнимает отца. На других можно увидеть архивные кадры из жизни его папы.

Бруно Марс стал всемирно известен благодаря хитам Just the Way You Are, Grenade, Uptown Funk, 24K Magic и That’s What I Like. 9 его видеоклипов на YouTube имеют более 1 миллиарда просмотров. Один из них занимает пятое место в списке самых просматриваемых музыкальных клипов всех времен.

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