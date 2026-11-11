Основательница модного дома Аида Кауменова сообщила о смерти отца
Фото: Instagram/aidakaumenova_official
Ведущий казахстанский дизайнер одежды Аида Кауменова потеряла отца. Об этом предпринимательница рассказала в своих социальных сетях 10 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Основательница модного дома Aida KaumeNOVA также опубликовала видео с папой.
"Ушел из жизни мой отец. Кауменов Мурат. Человек, который всегда верил в меня и говорил: "Доча, я сам рос без отца, поэтому я всегда буду с вами и буду всегда заботиться о вас", – написала Кауменова в подписи к публикации.
Из открытых источников известно, что выбрать профессию модельера ей посоветовал именно отец.
Коллеги и друзья выразили слова соболезнования.
Также она уточнила, что прощание состоится 12 ноября в городе Сарканд области Жетысу.
Еще зимой 2026 года Кауменова рассказала о работе над созданием кутюрного наряда, созданного для юбилейного вечера легендарной Розы Рымбаевой.
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