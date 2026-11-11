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Культура и шоу-бизнес

Основательница модного дома Аида Кауменова сообщила о смерти отца

Аида Кауменова, дизайнер, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2026 09:36 Фото: Instagram/aidakaumenova_official
Ведущий казахстанский дизайнер одежды Аида Кауменова потеряла отца. Об этом предпринимательница рассказала в своих социальных сетях 10 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Основательница модного дома Aida KaumeNOVA также опубликовала видео с папой.

"Ушел из жизни мой отец. Кауменов Мурат. Человек, который всегда верил в меня и говорил: "Доча, я сам рос без отца, поэтому я всегда буду с вами и буду всегда заботиться о вас", – написала Кауменова в подписи к публикации.

Из открытых источников известно, что выбрать профессию модельера ей посоветовал именно отец.

Коллеги и друзья выразили слова соболезнования.

Также она уточнила, что прощание состоится 12 ноября в городе Сарканд области Жетысу.

Еще зимой 2026 года Кауменова рассказала о работе над созданием кутюрного наряда, созданного для юбилейного вечера легендарной Розы Рымбаевой.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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