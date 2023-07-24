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Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после ДТП

Министр юстиции Новой Зеландии Фото: wikimedia
Министр юстиции Новой Зеландии подала в отставку после ДТП. Она оказывала сопротивление при аресте, сообщает Zakon.kz.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Криса Хипкинса, Кири Аллан попала в аварию в Веллингтоне, ее задержали, а затем отпустили из полицейского участка спустя четыре часа, сообщает The Guardian.

Полиция предъявила ей обвинения в неосторожном обращении с автомобилем, а также в сопротивлении полицейскому. При медосвидетельствовании у нее выявили алкогольное опьянение.

Аллан, некогда считавшаяся восходящей звездой лейбористской партии, недавно взяла отпуск для восстановления психического здоровья после публичного разрыва со своим партнером и обвинений в плохих рабочих отношениях с сотрудниками.

На данный момент Кири Аллан остается членом парламента. Она заявила, что сожалеет о своем поступке и собирается вернуться домой, чтобы подумать о своем будущем в политике.

"В последние недели я столкнулась с рядом личных трудностей. Я взяла отпуск, чтобы решить эти проблемы, и считала, что могу нормально совмещать их с работой в качестве министра. Мои вчерашние действия показали, что я не в порядке, и я подвела себя и своих коллег".Кири Аллан

Инцидент с Кири Аллан стал последним в череде промахов и скандалов, связанных с министрами правительства Новой Зеландии, которым осталось менее трех месяцев до национальных выборов. 

В прошлом месяце министр транспорта и иммиграции Майкл Вуд подал в отставку после того, как не сообщил о возможном конфликте интересов в связи с принадлежащими ему акциями.

В марте был уволен министр полиции Стюарт Нэш, после того как выяснилось, что он передал конфиденциальную информацию спонсорам.

В мае был уволен министр таможни Мека Вайтири, перешедший на сторону другой политической партии.

Крис Хипкинс занял пост премьер-министра в январе после ухода в отставку своей предшественницы Джасинды Ардерн.

Опросы показывают, что консервативная оппозиция сравнялась или немного опередила действующих либералов в гонке, которая обещает быть напряженной. Выборы в Новой Зеландии состоятся 14 октября.

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