Шеф-повара Барака Обамы нашли мертвым в пруду
Фото: Youtube/The Obama White House
Тело пропавшего шеф-повара Барака Обамы Тафари Кэмпбелла извлекли из пруда на острове Мартас-Винъярд. Власти штата Массачусетс проводят расследование инцидента, сообщает Zakon.kz.
Водолазы подводного подразделения полиции штата извлекли из пруда тело 45-летнего Тафари Кэмпбелла, сообщает ABC News.
Бывшая первая леди США Мишель Обама заявила, что Тафари "был любимым членом семьи".
"Он был талантливым су-шефом в Белом доме – творческим и страстно влюбленным в еду и ее способность объединять людей. В последующие годы мы узнали его как веселого, необычайно доброго человека, который сделал нашу жизнь немного ярче".Мишель Обама
Семья бывшего президента США попросила Кэмпбелла продолжить работу с ними после их ухода из Белого дома, и он согласился.
По словам полиции, в момент смерти Кэмпбелл находился на острове Мартас-Винъярд. Барака Обамы не было в доме в момент инцидента.
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