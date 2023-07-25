Шеф-повара Барака Обамы нашли мертвым в пруду

Тело пропавшего шеф-повара Барака Обамы Тафари Кэмпбелла извлекли из пруда на острове Мартас-Винъярд. Власти штата Массачусетс проводят расследование инцидента, сообщает Zakon.kz.

Водолазы подводного подразделения полиции штата извлекли из пруда тело 45-летнего Тафари Кэмпбелла, сообщает ABC News.

Бывшая первая леди США Мишель Обама заявила, что Тафари "был любимым членом семьи".

"Он был талантливым су-шефом в Белом доме – творческим и страстно влюбленным в еду и ее способность объединять людей. В последующие годы мы узнали его как веселого, необычайно доброго человека, который сделал нашу жизнь немного ярче". Мишель Обама

Семья бывшего президента США попросила Кэмпбелла продолжить работу с ними после их ухода из Белого дома, и он согласился.

По словам полиции, в момент смерти Кэмпбелл находился на острове Мартас-Винъярд. Барака Обамы не было в доме в момент инцидента.