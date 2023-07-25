Грету Тунберг снова задержали на акции
Шведский суд оштрафовал 20-летнюю номинантку на Нобелевскую премию мира на 240 долларов за блокирование грузовиков с нефтью в южном городе Мальмо во время демонстрации 19 июня, организованной группой активистов "Reclaim the Future", и игнорирование полицейских, сообщает New York Post.
Однако вскоре после слушания Тунберг вновь увезли полицейские, когда она в очередной раз перекрыла доступ к нефтяному терминалу в порту Мальмо.
Тунберг не признала себя виновной, несмотря на штраф.
"Мы должны помнить, кто настоящие преступники, кто совершает настоящее преступление, и это будет так, даже если мы посадим в тюрьму всех климатических активистов в мире. Потому что на нашей стороне правда, на нашей стороне мораль, и это не изменится".Грет Тунберг
Активистка подчеркнула, что акция протеста была вызвана "необходимостью" в связи с надвигающимся климатическим кризисом.
В январе 2023 года ее задержала немецкой полицией во время акции протеста против угольной шахты.