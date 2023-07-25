Грету Тунберг снова задержали на акции

24 июля Грету Тунберг оштрафовали за неповиновение полицейским во время акции протеста в Швеции. Однако наказание не помешало климатической активистке принять участие в другой демонстрации, где ее задержали всего через несколько часов, после оглашения приговора, сообщает Zakon.kz.

Шведский суд оштрафовал 20-летнюю номинантку на Нобелевскую премию мира на 240 долларов за блокирование грузовиков с нефтью в южном городе Мальмо во время демонстрации 19 июня, организованной группой активистов "Reclaim the Future", и игнорирование полицейских, сообщает New York Post.



Однако вскоре после слушания Тунберг вновь увезли полицейские, когда она в очередной раз перекрыла доступ к нефтяному терминалу в порту Мальмо.

Тунберг не признала себя виновной, несмотря на штраф.





"Мы должны помнить, кто настоящие преступники, кто совершает настоящее преступление, и это будет так, даже если мы посадим в тюрьму всех климатических активистов в мире. Потому что на нашей стороне правда, на нашей стороне мораль, и это не изменится". Грет Тунберг

Активистка подчеркнула, что акция протеста была вызвана "необходимостью" в связи с надвигающимся климатическим кризисом.



В январе 2023 года ее задержала немецкой полицией во время акции протеста против угольной шахты.