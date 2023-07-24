Грета Тунберг предстала перед судом

Шведская экоактивистка Грета Тунберг избежала тюремного заключения по делу о неповиновении полиции, суд назначил ей штраф в размере 1,5 тысячи шведских крон ($144), сообщает Zakon.kz.

Также она должна заплатить еще 1000 крон ($ 46) в шведский фонд помощи жертвам преступлений, передает France 24.

Сама Грета вину не признала и заявила, что ее действия были оправданы.

В июне участники акции, организованной экологической активистской группой Ta tillbaka framtiden пытались заблокировать въезд и выезд из порта Мальме в знак протеста против использования ископаемого топлива.

По версии полиции, 20-летняя Тунберг "нарушила движение автомобилей", а также "отказалась подчиняться приказу полиции уйти с дороги".

Экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг регулярно напоминает миру об угрозе изменения климата. О ней стало широко известно в 2018 году, когда, будучи школьницей, Тунберг организовала протестное выступление под лозунгом "Школьная забастовка за климат". Через несколько месяцев активистка выступила в ООН на конференции по изменению климата.